തൂണില്ല, റബ്ബര്‍ മാത്രം; വിചിത്രം ഇന്ത്യയിലെ ഈ അണക്കെട്ട്, പിന്നില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിസ്‌മയം

വർഷങ്ങളായി കർഷകർക്ക് സഹായകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബർ ട്യൂബ് അണക്കെട്ട്. 1976 ൽ നിർമ്മിച്ചത്. എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം 25,000 ഏക്കർ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ജലസേചനം നടത്തുന്നു.

Asias First Rubber Tube Dam: A Simple Structure that Has Irrigated 25000 Acres for Two Decades (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
അമരാവതി: ആഴത്തിലുള്ള അടിത്തറകളോ, കനത്ത കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തികളോ, കൂറ്റൻ തൂണുകളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു അണക്കെട്ട്. ഏകദേശം 20 വർഷമായി കാർഷിക മേഖലയ്‌ക്ക് സഹായകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പാർവ്വതിപുരം മാന്യം ജില്ലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ റബ്ബർ ട്യൂബ് അണക്കെട്ട്.

ഗ്രാമത്തിൽ ഈ അണക്കെട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ കൃഷി മേഖലയിൽ ഗ്രാമീണർ ഏറ്റവുമധികം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ അണക്കെട്ടിനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു സിമൻ്റ് തടയണയും അതിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീമൻ റബ്ബർ ട്യൂബും മാത്രമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം 25,000 ഏക്കർ കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് ജലസേചനം നടത്തുന്നത്. മാന്യം ജില്ലയിലെ കൊമരഡ മണ്ഡലത്തിലെ രാജ്യലക്ഷ്‌മിപുരത്തിനടുത്തുള്ള ജൻഝാവതി നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഈ അണക്കെട്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അണക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം

അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിലൂടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ മികവിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു അത്ഭുതവുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച സിമൻ്റ് തടയണയിൽ ഒരു പ്രത്യേക റബ്ബർ ട്യൂബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നദിക്ക് സാധാരണ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ഷാഫ്റ്റിലൂടെ ട്യൂബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് ട്യൂബ് ഏകദേശം 3.5 മീറ്റർ ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒഴുക്കിനെ ക്രമീകരിച്ച് വെള്ളത്തെ സംഭരിക്കുകയും തുടർന്ന് ജലസംഭരണി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നദിയിൽ കനത്ത ഒഴുക്കോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 'ഓവർഫ്ലോ സെക്ഷൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്‌റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സിസ്‌റ്റം ട്യൂബിനെ ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ ഒഴുക്കിനെ തടസപ്പെടുത്താതെ സുഗമമായി പ്രവർത്തനം നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേസമയം കനത്ത ഒഴുക്കോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ കുറഞ്ഞതിനുശേഷം ട്യൂബ് വീണ്ടും വീർക്കുകയും ജലസേചനത്തിനായി വെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് സംഭരിച്ച വെള്ളം കനാലുകളിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇവയ്‌ക്ക് പുറമേ അണക്കെട്ടിൽ നിയന്ത്രണ പാനലുകൾ, പമ്പുകൾ, ഫില്ലിംഗ് ഷാഫ്റ്റുകൾ, വാൽവുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങളും ജലപ്രവാഹ രീതികളും അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.

അണക്കെട്ടിന് പിന്നിലെ ചരിത്രം

ഈ നൂതന ഘടനയ്ക്ക് പിന്നിലെ ആശയത്തിന് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. 1976 ൽ അന്നത്തെ സർക്കാർ ഈ മേഖലയിലെ വയലുകളിൽ ജലസേചനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ജൻഝാവതി നദിയിൽ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള നിർമാണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടു. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് ഒഡീഷ സർക്കാർ എതിരായിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ അണക്കെട്ട് വന്നാൽ ഇത് ഒഡീഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്നാണ് അന്നത്തെ എഞ്ചിനീയർമാർ ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് അണക്കെട്ട് എന്ന ആശയത്തിലേയ്‌ക്ക് എത്തിയത്.

അങ്ങനെ 2005 ൽ ഓസ്ട്രിയൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് വെറും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 124 കോടി രൂപയ്ക്ക് അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ അണക്കെട്ട് എന്ന ബഹുമതിയും ഇത് നേടിയെടുത്തു.

ഇന്ന് ജൻഝാവതി റബ്ബർ ട്യൂബ് അണക്കെട്ട് നൂതന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യയുടെ തെളിവായി നിലകൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ലളിതമായ ഘടനകൾക്ക് പോലും അസാധാരണമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മാന്യം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർക്ക് വലിയ പിന്തുണയായി തുടരുകയാണ് ഈ റബ്ബർ ട്യൂബ്ബ് അണക്കെട്ട്.

