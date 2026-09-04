മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വീണ്ടും ആശുപത്രിക്ക് തീപിടിച്ചു; നവജാത ശിശുക്കൾ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു
തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒൻപത് നവജാത ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 58 രോഗികളാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത്
Published : September 4, 2026 at 10:50 AM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽനിന്ന് നവജാത ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗികൾ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ആകാശവാണി പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ആശുപത്രിയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.
രോഗികളെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി
തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒൻപത് നവജാത ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 58 രോഗികളാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത്. തീ പടരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ തന്നെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മറ്റ് രോഗികളെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. ഇതിനായി 15 മുതൽ 20 വരെ ആംബുലൻസുകൾ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു.
രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നവജാത ശിശുക്കളെ ഗാട്ടി ആശുപത്രിയിലേക്കും മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമായിരുന്ന മറ്റ് രോഗികളെയും നഗരത്തിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേന വളരെ വേഗം തന്നെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ജീവനക്കാരുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ വ്യക്തമാക്കി.
കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്
ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റോർ റൂമിലുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തീ പടർന്നയുടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാവിഭാഗം അപായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ജീവനക്കാർ തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ആളപായമോ ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആശുപത്രികളിലെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ സംഭവം ഉയർത്തുന്നത്. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അധികൃതർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും.
അമരാവതിയിലെ ദുരന്തം
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തന്നെ അമരാവതി ജില്ല വനിത ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മൂന്ന് നവജാത ശിശുക്കൾ മരിക്കുകയും നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ നടുക്കം മാറും മുൻപാണ് ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിലും സമാനമായ അപകടമുണ്ടായത്. അമരാവതിയിലെ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽനിന്ന് 36 കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അന്ന് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ച് നഗരത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അമരാവതിയിലെ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക സമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിലെ നിയോനേറ്റൽ ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
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അപകടസമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരിൽനിന്ന് അന്വേഷണ സമിതി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ സർക്കാരിന് കൈമാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിൽ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന തീപിടിത്തങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിനും സർക്കാരിനും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കും.
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