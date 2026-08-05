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സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്ക് തന്നെ; ലോക്‌സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി റെയിൽവേ മന്ത്രി

സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളുടെ നിരക്ക് ഘടനയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസ് എംപി സഞ്ജന ജാതവിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു.

ASHWINI VAISHNAW RESERVED SEAT IN SPECIAL TRAIN TRAIN TICKET FARE INDIAN RAILWAY
Ashwini Vaishnaw (PTI)
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By PTI

Published : August 5, 2026 at 6:26 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയ്‌നുകളിലെ റിസർവ് ചെയ്‌ത സീറ്റുകൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കാണെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. സാധാരണ ട്രെയ്‌നുകളേക്കാൾ താരതമ്യേന ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നതെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ലോക്‌സഭയിൽ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കവേയാണ് റെയില്‍വേ മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

എംപി സഞ്ജന ജാതവ് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ എത്ര സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളാണ് റഗുലർ സർവീസുകളാക്കി മാറ്റിയതെന്നും, ഹനുമാൻഗഢ്-ജയ്പൂർ ട്രെയിനിന് ഇതേ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന മറ്റ് റഗുലർ ട്രെയിനുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു.

യാത്രക്കാരുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പുതിയ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുകയും നിലവിലുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ സർവീസ് ദീർഘിപ്പിക്കുകയും സർവീസുകളുടെ എണ്ണവും കോച്ചുകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത, പ്രവർത്തന സാധ്യതാ പഠനങ്ങൾ, മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായി തുടരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനുപുറമേ, തിരക്കേറിയ സീസണുകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും പ്രത്യേക പരിപാടികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വൻ തിരക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്താറുണ്ട്. ട്രാഫിക് പാറ്റേൺ, വാണിജ്യപരമായ പ്രസക്തി, പ്രവർത്തന സാധ്യതാ പഠനങ്ങൾ, വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നിവ വിലയിരുത്തി ഇത്തരം ട്രെയിനുകൾ പിന്നീട് റഗുലറൈസ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്.

ഇത്തരത്തിൽ 2024-25, 2025-26, 2026-27 (2026 ജൂൺ വരെ) സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി 04705/04706 ഹനുമാൻഗഢ്-ജയ്പൂർ സ്പെഷ്യൽ ഉൾപ്പെടെ 245 ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റഗുലറൈസ് ചെയ്തതായി മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. 04705/04706 ഹനുമാൻഗഢ്-ജയ്പൂർ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ 2026 ജൂൺ 1 മുതൽ 14709/14710 ഹനുമാൻഗഢ്-ജയ്പൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിൽ റഗുലർ സർവീസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന്‍റെ നിരക്ക് സാധാരണ മെയിൽ/എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾക്ക് സമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പൂർണ്ണമായും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് അൺറിസർവ്ഡ് ആയ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളുടെ നിരക്ക് സാധാരണ അൺറിസർവ്ഡ് ട്രെയിനുടേതിന് തുല്യമാണ്. എന്നാൽ റിസർവേഷൻ സൗകര്യമുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് സാധാരണ ട്രെയിനുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കാണുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. യാത്രാ ടിക്കറ്റുകളിൽ റെയിൽവേ നൽകുന്ന ഇളവുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം, 2024-25 വർഷത്തിൽ 60,239 കോടി രൂപയുടെ സബ്‌സിഡിയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്കായി നൽകിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

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ASHWINI VAISHNAW
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