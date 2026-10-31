ഡൽഹി മുതൽ ആഗ്ര വരെ 59 മിനിറ്റിൽ: വടക്കൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇടനാഴിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരം
വാരാണസിക്കും ന്യൂഡൽഹിക്കും ഇടയിലുള്ള പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കവെ കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
By PTI
Published : October 31, 2026 at 8:40 PM IST
ലക്നൗ: ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുടെ വടക്കൻ ഇടനാഴിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുമതി നൽകിയതായി റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു. തൂൺ മുതൽ ഗർഡർ വരെയുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കുമെന്നും നിർമ്മാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് പൂർണമായും 'മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' ആയിരിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളും വെൽഡർമാരും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കുമെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാരാണസിക്കും ന്യൂഡൽഹിക്കും ഇടയിലുള്ള പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
"അനേകം ആളുകളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ നോർത്ത് കോറിഡോറിന് (വടക്കൻ ഇടനാഴി) പ്രധാനമന്ത്രി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി യുവാക്കൾക്കും, ഇടത്തരം വരുമാനക്കാർക്കും, ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിലെ കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കും വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കും. ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ പേരിൽ അടുത്ത 100 വർഷത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ഓർമ്മിക്കും." അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
ഡൽഹി, ആഗ്ര, കാൺപൂർ, ലഖ്നൗ, അയോധ്യ, വാരാണസി, പ്രയാഗ്രാജ്, പട്ന, സിലിഗുരി എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഗുവാഹത്തി വരെ നീളുകയും ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് കോറിഡോറിൻ്റെ റൂട്ടിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇതിലൂടെ യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി കുറയുമെന്ന് വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാൻപൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റും, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആഗ്രയിലേക്ക് 59 മിനിറ്റും, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലഖ്നൗവിലേക്ക് 2 മണിക്കൂർ 12 മിനിറ്റും എടുക്കും. കൂടാതെ, ലഖ്നൗവിൽ നിന്ന് വാരണാസിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 1 മണിക്കൂർ 21 മിനിറ്റും, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 3 മണിക്കൂർ 35 മിനിറ്റും വേണ്ടിവരും.
കോൺഗ്രസിനും സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്കുമെതിരെ വിമർശനം
സംസ്ഥാനത്തിനായി മുൻപ് അനുവദിച്ച റെയിൽവേ ബജറ്റിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിനെയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെയും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വിമർശിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസും അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ, ഉത്തർപ്രദേശിനായി അവർ എത്ര ബജറ്റ് വിഹിതം അനുവദിച്ചു? സംസ്ഥാനത്ത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസും അധികാരത്തിലിരുന്ന കാലത്ത്, പല രാജ്യങ്ങളിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ റെയിൽവേയ്ക്കായി അനുവദിച്ചത് വെറും 1,000 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് വൈഷ്ണവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും സംസ്ഥാനത്തോട് അനീതി കാണിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന് നീതി ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം, സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായി; അത് ഇരട്ടിയായും മൂന്നിരട്ടിയായും ഒടുവിൽ 18 മടങ്ങായുമാണ് വർധിച്ചത്. ഇന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിന് 20,000 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് വിഹിതം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്," എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മെമു സർവീസുകൾ
വാരണാസിയിൽ 10 മെമു (MEMU - മെയിൻലൈൻ ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ്)അതായത് വൈദ്യുത പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതായി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു. നഗരങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോൾ, നഗരത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പുതിയ ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബനാറസിൽ പുതിയ മെമു സർവീസുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുൻകൈ എടുത്തത്.
ഈ സർവീസുകൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബനാറസ് സിറ്റി, ബനാറസ് സ്റ്റേഷൻ, രാജാതലാബ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നഗരത്തിലുടനീളം ദിവസം മുഴുവൻ ഈ മെമു സർവീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കും. ബനാറസിലെ യുവാക്കൾക്കും, ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും, ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കും, നഗരത്തിലെത്തുന്ന നിരവധി തീർത്ഥാടകർക്കും ഭക്തർക്കും ഇതൊരു വലിയ സൗകര്യമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, വാരണാസിയെയും പ്രയാഗ്രാജിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു മെമു (MEMU) സർവീസ് കൂടി ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രയാഗ്രാജ് റാംബാഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ട്രെയിൻ, ഝുസി, ഹാൻഡിയ ഖാസ്, ഗ്യാൻപൂർ റോഡ്, മധോസിംഗ്, രാജാതലാബ് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകൾ വഴി കടന്നുപോയി ബനാറസിലെത്തും. ഈ മെമു സർവീസും ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകെ 10 മെമു സർവീസുകളാണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
"ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവരിൽ ചിലർ ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രെയിൻ സർവീസായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 'യൂറോസ്റ്റാർ' (Eurostar), അതുപോലെ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാറുള്ള ബിബിസി (BBC) എന്നിവർ ഇതിലെ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്താനായി റിപ്പോർട്ടർമാരെ അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അവർ ഞങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു."കൊൽക്കത്ത-ഗുവാഹത്തി വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനിൻ്റെ ജനപ്രീതിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവെ വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
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