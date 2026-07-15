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ജൂലൈ 20 നകം എസ്‌ഐആർ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കണം; പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് ഒവൈസി

വോട്ടർമാർക്ക് എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ സഹായകമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഹൈദരാബാദിലെ മുസ്ലീം യുവാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ എഐഎംഐഎം ഒരു ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ASADUDDIN OWAISI SIR FORMS SUBMISSION TELANGANA AIMIM PRESIDENT ASADUDDIN OWAISI TELANGANA SIR
Asaduddin Owaisi (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 15, 2026 at 5:33 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വോട്ടർമാർ നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപുതന്നെ എസ്‌ഐആർ എണ്ണൽ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് എഐഎംഐഎം (ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസ്-ഇ-ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ) ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി. ഈ പ്രക്രിയ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി മുസ്ലീങ്ങൾ, ദളിതർ, മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നിവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കാലങ്ങളായി വാദിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ സഹായകമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഹൈദരാബാദിലെ മുസ്ലീം യുവാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ എഐഎംഐഎം ഒരു ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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എസ്‌ഐആർ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 24 ആണെങ്കിലും ജൂലൈ 20 നകം അവ സമർപ്പിക്കാൻ വോട്ടർമാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടാതെ, വൻതോതിൽ ഫോമുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ (BLOs) കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, തെലങ്കാനയിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌ക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വീടുകൾ തോറുമുള്ള വിവരശേഖരണം ജൂൺ 25 ന് ആരംഭിച്ചു. ഈ പ്രക്രിയ ജൂലൈ 24 വരെ തുടരും.

മതപരമായ പ്രചാരണങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഒവൈസി

അതേസമയം, മതപരമായ തീവ്രവത്‌ക്കരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെ ഒവൈസി വെല്ലുവിളിച്ചു. മതത്തിൻ്റെ പാത പിൻതുടരുന്നത് തീവ്രവാതമാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ, ട്രെയിനുകളിൽ താടി വളർത്തിയവരെ ആക്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് യഥാർഥ തീവ്രവാദം ദൃശ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാരുകൾ ഇത് അവഗണിക്കുകയാണെന്നും ഒവൈസി പ്രതികരിച്ചു.

"മുസ്‌ലിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളായി മാറുന്നില്ല. തീവ്രവാദികളായി മാറുന്നവർക്ക് മതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല", പള്ളികളുടെ നാശവും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തലും തീവ്രവത്‌ക്കരണമായി കണക്കാക്കാവുന്നതല്ലേ എന്നും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. തുടർന്ന് നിലവിലെ മൺസൂൺ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറവായ സാഹചര്യത്തിൽ, മഴ ലഭിക്കുന്നതിനായി ജൂലൈ 26 ന് പാർട്ടി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെലങ്കാനയ്ക്ക് പുറമേ ബിഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനം എറെയാണ്.

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