തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: അവസാന ലാപ്പിൽ ഡിഎംകെയ്ക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് തേടി അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടമായി നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പ്രമുഖരടക്കം വോട്ടഭ്യർഥന സജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 2:49 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഡിഎംകെയ്‌ക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ച് എഐഎംഐഎം നേതാവും ഹൈദരാബാദ് പാർലമെൻ്റ് അംഗവുമായ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എല്ലാ വോട്ടർമാരും ഡിഎംകെയ്ക്കും സഖ്യത്തിനും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി അഭ്യർഥിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടമായി നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പ്രമുഖരടക്കം വോട്ടഭ്യർഥന സജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ, എൻടികെ, ടിവികെ എന്നീ മുന്നണികളുടെ ചതുഷ്കോണ മത്സരമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മുന്നണി പ്രമുഖരും. ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 21) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിരിക്കെ അവസാന ഘട്ട പ്രചാരണം അതിവേഗത്തിലാക്കുകയാണ് മുന്നണികള്‍. ഇതിനിടെയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്‌ലിസ്-ഇ-ഇത്തേഹാദുൽ മുസ്‌ലിമീൻ (എഐഎംഐഎം) നേതാവും ഹൈദരാബാദ് എംപിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന സഖ്യത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായി വിലയേറിയ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എല്ലാ വോട്ടർമാരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മത്സരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് (ഐയുഎംഎൽ) സ്ഥാനാർഥി സയ്യിദ് ഫാറൂഖ് വാണിയമ്പാടിയിൽ നിന്നാണ് വോട്ട് തേടുന്നത്.

അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച്, 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കളും പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ, മുൻ ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ്, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളുമായി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു എന്നിവരും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ എഐഎഡിഎംകെ. സഖ്യത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു.

ഡിഎംകെയ്‌ക്കെതിരെയായ പോരാട്ടത്തില്‍ എഐഎഡിഎംകെയ്‌ക്ക് ഒപ്പം തമിഴക വെട്രി കഴകവും ശക്തമായി തന്നെ മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും ടിവികെ മത്സര രംഗത്ത് സജീവമാണ്. ടിവികെ എത്ര സീറ്റ് പിടിക്കും എന്നതടക്കം തമിഴ്‌നാട് രാഷ്‌ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തമിഴ്‌നാടിനുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതം തടഞ്ഞുവച്ചതടക്കം കേന്ദ്ര നടപടികള്‍ പ്രചാരണങ്ങളില്‍ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ സ്റ്റാലിൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. അടുത്തിടെ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വച്ച മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലില്‍ എടുത്ത നിലപാടടക്കം സ്റ്റാലിന് ഗുണം ചെയ്‌തേക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.

Also Read: 'തമിഴ്‌ ത്രില്ലർ' തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; 'നാട്' ബൂത്തിലെത്താൻ ഇനി രണ്ടുനാള്‍, പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

