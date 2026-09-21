യുപിയിൽ ബിജെപിയെ വീഴ്ത്താൻ സഖ്യത്തിന് തയാർ; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഉവൈസി
ഉത്തർപ്രദേശിൽ മൂന്നാം തവണയും ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എഐഎംഐഎമ്മുമായി കൈകോർക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും ഹൈദരാബാദ് എംപിയായ ഉവൈസി
Published : September 21, 2026 at 11:13 AM IST
കാൺപുർ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിജെപി തുടർഭരണം നേടുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിന് തയാറാണെന്ന് എഐഎംഐഎം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. കാൺപുർ കൻ്റോൺമെൻ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു ശബ്ദം ആവശ്യമാണെന്നും അതിനാൽ എഐഎംഐഎമ്മിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കാൻ വോട്ടർമാർ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സഖ്യത്തിന് തയാർ
ഉത്തർപ്രദേശിൽ മൂന്നാം തവണയും ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എഐഎംഐഎമ്മുമായി കൈകോർക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും ഹൈദരാബാദ് എംപിയായ ഉവൈസി വ്യക്തമാക്കി. സഖ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെ കാത്തിരിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമാനമായ സഖ്യത്തിന് പാർട്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി ഉവൈസി ഓർമിപ്പിച്ചു. സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആറ് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
അഖിലേഷിനെതിരെ വിമർശനം
സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവിനെതിരെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. അഖിലേഷ് അധികാരത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര കലാപങ്ങൾ നടന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. 2013ൽ നടന്ന മുസാഫർനഗർ കലാപത്തിൽ അമ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്കാണ് സ്വന്തം വീടും ഗ്രാമവും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നത്. അക്കാലത്ത് സമാജ്വാദി പാർട്ടി സർക്കാരിൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച സർക്കാരുകളെല്ലാം മുസ്ലിംകളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്നതോടെ പലരും വോട്ടർമാരെ തേടിയെത്തുമെന്നും ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന പഴയ ഭയം കാണിച്ച് വോട്ട് നേടാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബിജെപിയെ തടയാൻ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും ഉവൈസി അഭ്യർഥിച്ചു.
മദ്രസകൾക്കെതിരായ നീക്കം
സംസ്ഥാനത്തെ മദ്രസകൾക്കെതിരെ ബിജെപി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും മതനേതാക്കളും വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനുമായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെയും ഉവൈസി അപലപിച്ചു. കാൺപുരിലെ മദ്രസകളുടെ ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന കാര്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഉത്തർപ്രദേശിൽ 2027ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എഐഎംഐഎം ഇപ്പോഴേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദലിത്, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇത്തവണ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് കരുത്ത് തെളിയിക്കാനാണ് ഉവൈസിയുടെ നീക്കം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കാൺപുർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ സ്വാധീന മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ടെത്തി പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
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