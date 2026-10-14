വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിലെ ക്രമക്കേട്; സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഒവൈസി
സമാനമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജികൾക്കൊപ്പം വ്യാഴാഴ്ച ഇതും പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി
Published : October 14, 2026 at 1:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്.ഐ.ആർ) പ്രക്രിയയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസെ ഇത്തേഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ (എ.ഐ.എം.ഐ.എം) അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെയാണ് ഒവൈസിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ നിസാമുദ്ദീൻ പാഷ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. സമാനമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജികൾക്കൊപ്പം വ്യാഴാഴ്ച ഇതും പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികളിൽ ആശങ്ക
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ സ്പെഷൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നതിലെ ആശങ്കകളാണ് അഭിഭാഷകൻ നിസാമുദ്ദീൻ പാഷ കോടതിയിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പത്തിലേറെ വരുന്ന മറ്റ് പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെയും ഹർജികൾ നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ ഹർജികൾക്കൊപ്പം ഒവൈസിയുടെ ഹർജിയും വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പാഷ ബെഞ്ചിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സമാനമായ ഹർജികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, ഈ ആവശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉറപ്പുനൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി ലിസ്റ്റിങ് അഭ്യർഥനയോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൈദരാബാദ് എം.പിയായ ഒവൈസിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികൾ സുതാര്യമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. സ്പെഷൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർ എടുത്ത വിവാദ തീരുമാനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഫയലുകളും അജണ്ടകളും മിനിറ്റ്സുകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കമ്മിഷന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. കൂടാതെ കമ്മിഷൻ്റെ ഇസിനെറ്റ്, ഇറോനെറ്റ് എന്നീ സംവിധാനങ്ങളുടെ ലോഗ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലും വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ വിശദമായ പരിശോധന അനിവാര്യമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും പ്രമുഖരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സ്വതന്ത്ര സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും നൽകിയ ഹർജിയിലുണ്ട്.
ഓഡിറ്റിങ് അനിവാര്യമെന്ന് ഹർജി
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റാബേസുകളിലും വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഓഡിറ്റിങ് നടത്താൻ ഈ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം. ഇതിനുപുറമെ, ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളുടെ (ഇ.വി.എം) ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച നയങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, സാങ്കേതിക രൂപകല്പനകൾ എന്നിവയും വിശദമായ അവലോകനത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗോളതലത്തിലുള്ള മികച്ച മാതൃകകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം സമിതി പരിശോധനകൾ നടത്താൻ.
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ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെന്നും, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മറ്റു കമ്മിഷണർമാരുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് തിരിച്ചടിയാണെന്നും നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കോടതി ഇത് പരിഗണിക്കും.
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