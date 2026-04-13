ഡൽഹി മദ്യനയ കേസ്; സിബിഐ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുന്ന ജഡ്ജിയെ മാറ്റണം, നേരിട്ട് വാദിച്ച് കെജ്രിവാൾ
സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മ വാദിച്ചാൽ തനിക്ക് നീതി ലഭിക്കില്ല. ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് നിഷ്പക്ഷമായ വിചാരണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിന്നില്ലെന്നും കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : April 13, 2026 at 7:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മദ്യനയ അഴിമതി കേസിലെ സിബിഐ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുന്ന ജഡ്ജിയെ മാറ്റണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നൽകിയ ഹര്ജിയില് വാദം പൂർത്തിയായി. കോടതിയിൽ നേരിട്ട് എത്തിയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വാദം ഉന്നയിച്ചത്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മ പിന്മാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മ വാദിച്ചാൽ തനിക്ക് നീതി ലഭിക്കില്ല. ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് നിഷ്പക്ഷമായ വിചാരണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇതേ ജഡ്ജിക്ക് മുന്നില് നേരിട്ട് ഹാജരായാണ് കെജ്രിവാള് വാദിച്ചത്. വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് തനിക്ക് അനുകൂലമായ വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവ് തെറ്റാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോടതി പക്ഷപാതപരമായാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുയകും ചെയ്തു.
കേസിൽ ഇഡിക്കും സിബിഐയ്ക്കും അനുകൂലമായാണ് ജസ്റ്റിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപിയുടെ അഭിഭാഷക സംഘടനയുടെ പരിപാടിയില് ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മ പങ്കെടുത്തത് സംശയത്തിന് കാരണമായെന്നും കെജ്രിവാൾ ആരോപിച്ചു. ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ള ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ നാല് തവണ പങ്കെടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം താൻ രാഷ്ട്രീയപരമായി പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നു എന്നാണോ ആരോപണംമെന്ന് ജഡ്ജി കെജ്രിവാളിനോട് ചോദിച്ചു.
2024 മാർച്ച് 21 നാണ് കെജ്രിവാളിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കെയാണ് കുറ്റാരോപിതനെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സിസോദിയ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 17 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നു. അതേ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 13 ന് സുപ്രീം കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഡൽഹി മദ്യനയ കേസിൽ കെജ്രിവാൾ അറസ്റ്റിലായതിന് ശേഷം ജാമ്യ അപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരിഗണിച്ചത് സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മയാണ്.
എന്നാൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് അത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കെജ്രിവാളിനെയും മറ്റ് പ്രതികളെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ വിചാരണ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സിബിഐ രംഗത്ത് എത്തി. സിബിഐ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മയെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെജ്രിവാൾ അപ്പീൽ നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിലാണ് നേരിട്ടെത്തി വാദം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
