എഥനോൾ ഇന്ധന വില കുറക്കണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ
ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിൽ ശുദ്ധമായതും E20 ഇന്ധനത്തിനുമുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോളിന് കുറഞ്ഞ വില നൽകണമെന്നും കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു
By PTI
Published : July 14, 2026 at 2:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എഥനോൾ (E20) ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരം ചോദിച്ചു. ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിൽ ശുദ്ധമായതും E20 ഇന്ധനത്തിനുമുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോളിന് കുറഞ്ഞ വില നൽകണമെന്നും കെജ്രിവാൾ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി തേടിയുള്ള കത്തില് വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു.
ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിൽ ശുദ്ധമായ പെട്രോൾ വാങ്ങണമോ അല്ലെങ്കിൽ E20 പെട്രോൾ വാങ്ങാനോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകണെമെന്ന് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയും E20 ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എഥനോൾ (E20) വില കുറയ്ക്കണമെന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ
സാധാരണ പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് മിശ്രിത ഇന്ധനം കുറഞ്ഞ മൈലേജ് നൽകുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് എഥനോൾ ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കണമെന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. E20 ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾക്കായി പാർട്ടി ഓൺലൈൻ പെറ്റീഷന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മൈലേജിനെയും മറ്റും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പങ്കിടാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായും കെജ്രിവാൾ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിവേദനത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഒപ്പിടാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, ശേഖരിച്ച എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും അവരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്നും കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉടൻ തന്നെ തനിക്ക് അപ്പോയിന്മെൻ്റ് നൽകുമെന്ന് കെജ്രിവാൾ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരോടും പെട്രോൾ പമ്പുകളും സർവീസ് സ്റ്റേഷനുകളും സന്ദർശിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളുമായി സംവദിക്കാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ വീഡിയോകളിലൂടെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഇതിന് മുമ്പും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ E20 ഇന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളങ്കകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. എഥനോൾ-മിശ്രിത (E20) ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വാഹന എഞ്ചിനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ മൈലേജ് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മൂന്ന് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്കാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് കത്തെഴുതിയതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.20 ശതമാനം എഥനോൾ (E20) കലർത്തിയ പെട്രോൾ ചില വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനക്ഷമത 3 മുതല് 5 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞിരുന്നു.
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