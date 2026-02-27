ETV Bharat / bharat

വിധിക്ക് പിന്നാലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കെജ്‌രിവാൾ; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പ്രതികരണം

ഇന്ന് രാവിലെ മദ്യനയ കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനായി വിധി പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് കെജ്‌രിവാൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്. അഴിമതി ആരോപണം ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ മദ്യനയ കേസ് പ്രതികരണം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ
Arvind Kejriwal seen breaking down before the media, while reacting to his discharge from Delhi Excise Policy case, in Delhi (PTI)
ന്യൂഡൽഹി: മദ്യനയ കേസിൽ നിന്ന് മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയും കുറ്റവിമുക്തനായതിന് പിന്നാലെ, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ് തനിക്കെതിരായ അഴിമതി കേസെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ സത്യസന്ധനായാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. എനിക്കെതിരെ വ്യാജ കേസാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നത്. രാഷ്‌ട്രീയക്കാർ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചു. ടിവി ചാനലുകളിൽ 24 മണിക്കൂറും ചർച്ചകൾ നടത്തി. വാർത്തകളിൽ കെജ്‌രിവാൾ അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് നിരന്തരം കാണിച്ചു. അവർ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് ചുമത്തി. ഇന്ന് കുറ്റം ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു", എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേസ് പൂർണമായും രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "ഈ അഴിമതിക്കേസിൽ മോദിയും അമിത്‌ ഷായും ചേർന്ന് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ് നടത്തിയത്. ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അവർ ഈ കളികളൊക്കെയും നടത്തിയത്", എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യമായാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചിഴച്ച് ജയിലിലടച്ചത്. എന്നാൽ ദൈവം എന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മോദി സർക്കാരിന് ഭരണത്തിൽ വരാനാണ് ഇത്തരം കളികൾ കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ. പണപ്പെരുപ്പം, തൊഴിലില്ലായ്‌മ, തകർന്ന റോഡുകൾ, മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൂ. അധികാരത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ മതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിധി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വഴിത്തിരിവെന്ന് മനീഷ് സിസോദിയ

രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷമാണിതെന്ന് കോടതി വിധിയെ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ വിശേഷിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച്, ആം ആദ്‌മി പാർട്ടിയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കേസ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേസ് വിചാരണയിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ആ നിലപാട് ഇപ്പോൾ വിചാരണ കോടതി ഫലപ്രദമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സിസോദിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ

'അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ബിജെപി കൈയിലൊതുക്കുന്നു' എന്നാണ് കേസിൽ വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര പ്രതികരിച്ചത്. പഞ്ചാബിലും ഗുജറാത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നതിനാൽ, അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെ 'വാഷിങ് മെഷീനിൽ' നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

ഇപ്പോൾ രാഷ്‌ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ആവർത്തിച്ച് കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവും കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ചു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് (ഫെബ്രുവരി 27) ഡൽഹി കോടതി മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയും ഉൾപ്പെടെ 23 പേരെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി വിധി പറഞ്ഞത്. കുറ്റപത്രത്തിൽ നിരവധി പോരായ്‌മകളുണ്ടെന്നും തെളിവുകളുടെ പിൻബലമില്ലെന്നും പ്രത്യേക ജഡ്‌ജി ജിതേന്ദ്ര സിങ് നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷന് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതേ വിട്ടത്.

കുറ്റപത്രത്തിലെ വൈരുധ്യങ്ങൾ ജഡ്‌ജി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എടുത്തുകാണിച്ചു. സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ സാക്ഷി മൊഴികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്ന് വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളില്ലാതെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെ ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികളായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. സിബിഐ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടു.

കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് കെജ്‌രിവാളിൻ്റെയും സിസോദിയയുടെയും പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ജയിലിൽ അടയ്‌ക്കപെടുന്നതിന് മുൻപ്, നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരിച്ചെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കെജ്‌രിവാൾ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്.

2024 മാർച്ച് 21 നാണ് കെജ്‌രിവാളിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കെ കുറ്റാരോപിതനെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട് അറസ്‌റ്റിലാകുന്നത്. മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സിസോദിയ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 17 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നു. അതേ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 13 ന് സുപ്രീം കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.

