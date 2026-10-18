'യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണുന്നു'; വൈകാരിക വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് വൈറൽ
ഡിസംബർ 20 ന് കേരളത്തിലെ ആലുവയിലുള്ള ഗ്രീൻ പാർക്ക് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന തൻ്റെ വിവാഹച്ചടങ്ങിലേക്ക് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അരുന്ധതി കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്
Published : October 18, 2026 at 3:58 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ സ്വന്തം സഹോദരനെപ്പോലെ കാണുന്ന കേരളത്തിലെ അരുന്ധതി അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ച വൈകാരിക കത്ത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. 2026 ഡിസംബർ 20 ന് കേരളത്തിലെ ആലുവയിലുള്ള ഗ്രീൻ പാർക്ക് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന തൻ്റെ വാഹച്ചടങ്ങിലേക്ക് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അരുന്ധതി കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നവദമ്പതികൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകണമെന്നാണ് യുവതിയുടെ അഭ്യർഥന. തിരക്കേറിയ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം തനിക്ക് ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്ന് അരുന്ധതി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസകരമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ തനിക്ക് പ്രചോദനമായ വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലുമാണ് അരുന്ധതി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ കാണുന്നത്. ബാല്യകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈകാരികമായ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിലൂടെ സ്വന്തം വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയ അനുഭവമാണ് അരുന്ധതി കത്തിൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ബലഹീനതയല്ലെന്നും അവയെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമാണ് യഥാർഥ ശക്തിയെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ആ വീഡിയോ സഹായിച്ചതായും അവർ പറയുന്നു.
യോഗിയുടെ വൈകാരിക വീഡിയോ മാറ്റിയത് ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്
കുട്ടികാലത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കുപോലും പെട്ടെന്ന് വികാരാധീനയായി കരയുന്ന സ്വഭാവം അരുന്ധതിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം ബലഹീനതയാണെന്ന തോന്നൽ അവരിൽ വളർന്നു. ശക്തയായ വ്യക്തിയാകണമെങ്കിൽ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും കരച്ചിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശം. ഇതോടെ സ്വന്തം സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അരുന്ധതിയുടെ മനസിൽ ആശയക്കുഴപ്പം രൂപപ്പെട്ടു.
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ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവരുടെ ഒരു ബന്ധു യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചുകൊടുത്തത്. വീഡിയോയിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് വികാരാധീനനാകുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അരുന്ധതി കത്തിൽ ഓർമിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കസിൻ നൽകിയ ഉപദേശം അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. യോഗിയെപ്പോലെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ശക്തയായി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് കസിൻ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.
വികാരാധീനനാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരേസമയം ശക്തനുമായിരിക്കാമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആ അനുഭവത്തിലൂടെ അരുന്ധതിക്ക് ലഭിച്ചത്. കണ്ണുനീർ ഒരാളുടെ ബലഹീനതയുടെ തെളിവല്ലെന്നും വികാരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അവർ മനസിലാക്കി. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ആ വീഡിയോയും അതിലൂടെ ലഭിച്ച സന്ദേശവും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അരുന്ധതി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ശക്തയാകുക എന്നതിൻ്റെ യഥാർഥ അർഥം തിരിച്ചറിഞ്ഞു
യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ വീഡിയോയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച പ്രചോദനം ബാല്യകാലത്തെ ഒരു ഓർമയായി മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല, പകരം ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അരുന്ധതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അത് സ്വാധീനിച്ചു. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുക, വീണുപോയാൽ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുക, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോകുക എന്നിവയാണ് യഥാർഥ ധൈര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വികാരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതല്ല ശക്തിയെന്നും മറിച്ച് സ്വന്തം വികാരങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നതാണ് യഥാർഥ കരുത്തെന്നും അരുന്ധതി വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വയം സംശയിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽനിന്ന് തനിക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.
ഈ അനുഭവം യോഗി ആദിത്യനാഥിനോടുള്ള അവരുടെ ആദരവിനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കി. പൊതുപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനപ്പുറം, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താൻ സഹായിച്ച വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലാണ് അരുന്ധതി അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിവാഹം പോലുള്ള ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു നേതാവ് മാത്രമല്ല, സഹോദരനാണ്
മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് അയച്ച രണ്ട് പേജുള്ള കത്തിലാണ് അരുന്ധതി തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മാത്രമല്ലെന്നും സഹോദരനെപ്പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും യുവതി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
'എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരു നേതാവിനേക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽനിന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യവും പ്രചോദനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഒരു ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനെപ്പോലെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്' എന്നതാണ് കത്തിലെ പ്രധാന സന്ദേശം.
2026 ഡിസംബർ 20-ന് ആലുവയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്ക് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ നേരിട്ടെത്തി നവദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ് അരുന്ധതിയുടെ ആഗ്രഹം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളും തിരക്കേറിയ പരിപാടികളും മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും അവർ കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസാസന്ദേശവും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കുന്നത് തനിക്ക് ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്നും അരുന്ധതി പറയുന്നു.
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