ട്രക്ക് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് 2 ദിവസം മുമ്പ്; പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് രക്ഷപ്പെട്ടയാള്‍ പറഞ്ഞ്, 18 മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി

അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി അസം മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും. ജീവന്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം

Personnel of Indian Army's Spear Corps trekking to the mishap site (X@Spearcorps))
ETV Bharat Kerala Team

December 11, 2025

ദിസ്‌പൂര്‍: അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ട്രക്ക് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം. 18 മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്കായുള്ള തെരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. അഞ്ജാവ് ജില്ലയിലെ ഹയുലിയാങ്ങിനും ചഗ്ലഗാമിനും ഇടയിലുള്ള റോഡിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ടിൻസുകിയയില്‍ നിന്ന് 22 തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ട്രക്കാണ് മറിഞ്ഞത്.

ഡിസംബർ 8 ന് രാത്രി ഏറെ വൈകിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഡിസംബർ 10 ന് രാത്രി ഉണ്ടായ അപകടത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരാൾ ചിപ്ര ജിആർഇഎഫ് ക്യാമ്പിൽ എത്തി അധികൃതരെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. രക്ഷപ്പെട്ടയാൾ നൽകിയ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വാഹനം അപകടകരമായ പർവത പാതയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറിയാണ് കൊക്കയിലേക്ക് പതിച്ചത്.

ഏകദേശം 200 മീറ്റർ ഇടതൂർന്നതും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു വനപ്രദേശത്തേക്കണ് ട്രക്ക് വീണത്. ഗ്ലഗാമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആളുകള്‍ക്ക് എത്തിപ്പെടാന്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിദൂര പ്രദേശത്താണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

പ്രാദേശിക ഏജൻസിയോ കരാറുകാരനോ സിവിൽ പ്രതിനിധിയോ കാണാതായ തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. രക്ഷപ്പെട്ടയാൾ എത്തുമ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നതും അതിനു ശേഷമാണ് തെരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചതെന്നും അധികൃര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സ്‌പിയർ കോർപ്‌സ് മെഡിക്കൽ ടീമുകൾ, ജിആർഇഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ലോക്കൽ പൊലീസ്, എൻഡിആർഎഫ് അംഗങ്ങൾ, ഹയുലിയാങ്ങിലെ അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ (എഡിസി) എന്നിവരോടൊപ്പം ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തി വരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് അധികൃതര്‍

നാലു മണിക്കൂർ നീണ്ട തീവ്രമായ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ട്രക്ക് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി. "നാലു മണിക്കൂർ നീണ്ട തീവ്രമായ തിരച്ചിലാണ് നടത്തിയത്. കയറില്‍ തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയാണ് സൈന്യം തെരച്ചില്‍ നടത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് രാത്രി 11.55 ഓടെ കെഎം 40 ന് സമീപം റോഡിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ താഴെ ട്രക്ക് കണ്ടെത്തി. ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നോ റോഡിൽ നിന്നോ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു അത്. ഇടതൂർന്ന മരങ്ങളും കട്ടിയുള്ള ഇലകളും കാരണം ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. പതിനെട്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ബെയ്ൽ റോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്" ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ഇടതൂർന്ന ഇലകളും ആഴമേറിയ ഭൂപ്രകൃതിയും വാഹനത്തെ റോഡിൽ നിന്നും വ്യോമ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അദൃശ്യമാക്കി. അപകടസ്ഥലത്ത് ഇതുവരെ 18 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ബെലേ റോപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. എഡിസി ഹയുലിയാങ് എസ്‌പി അഞ്ജാവ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, അപകടം നടന്ന സമയത്ത് വാഹനം ദുര്‍ഘടമായ റോഡിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത്. വീഴ്‌ചയുടെ ശക്തിയിൽ വാഹനത്തിന് വ്യാപകമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു, ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കാണാതായതായവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമായി അധികാരികൾ അസമിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.

അനുശോചനം അറിയിച്ച് അസാം മുഖ്യമന്ത്രി

അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തില്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി അസാം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ. അസമിലെ 14 പേർ മരിച്ചതിൽ അതിയായ വേദനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിവരുന്നു. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കും" ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ മരിച്ചവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

"അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ അഞ്ജാവ് ജില്ലയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് എൻ്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ഉണ്ടാകും. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് പിഎംഎൻആർഎഫിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകും. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതം നൽകും" എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

