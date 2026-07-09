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അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; രണ്ട് ബിഹാർ സ്വദേശികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ആറ് തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ സ്വന്തമായി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചുപേരെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിനമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് പുറത്തെടുത്തത്

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Two Labourers from Bihar Die After Mudslide in Arunachal's Tezpur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 1:42 PM IST

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ഇറ്റാനഗർ: അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ലോഹിത് ജില്ലയിലുള്ള ലോഹിത്പൂരിൽ നിർമാണ സ്ഥലത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കുടുങ്ങിയ ആറ് തൊഴിലാളികളിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും (എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്) പൊലീസിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെടുത്തത്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയായിരുന്നു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ച് അധികൃതർ
മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ആറ് തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ സ്വന്തമായി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചുപേരെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിനമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് പുറത്തെടുത്തതെന്ന് ജില്ലാ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ ഓഫീസറുടെ (ഡി.ഡി.എം.ഒ) നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എസ്.പി), ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (ഡി.എസ്.പി), സർക്കിൾ ഓഫീസർ (സി.ഒ), എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെയും വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ചാണ് സൈന്യവും പൊലീസും മറ്റ് അടിയന്തര സേനാ വിഭാഗങ്ങളും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ദുരന്തം നടന്നയുടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. യന്ത്രസഹായത്തോടെയാണ് മണ്ണും അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തത്.

മരിച്ചത് ബിഹാർ സ്വദേശികൾ
മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത അഞ്ച് തൊഴിലാളികളിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായിരുന്നു. ഇവരെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആംബുലൻസിൽ അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി തേജു സോണൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇരുവരും മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബിഹാർ സ്വദേശികളായ തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത്. ബിഹാറിലെ ഭഗൽപൂർ ജില്ലയിലുള്ള സിഹ്കുണ്ഡ് സ്വദേശി ദാമോദർ മേത്തയുടെ മകൻ രാഹുൽ കുമാർ (26), ഭഗൽപൂർ പ്രതാപ് നഗറിലെ നവ്ഗച്ചിയ സ്വദേശി യദুনന്ദൻ സിങ്ങിൻ്റെ മകൻ ബിപിൻ കുമാർ (33) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും ലോഹിത്പൂരിൽ നിർമാണ തൊഴിലാളികളായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ മറ്റ് തൊഴിലാളികൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

തുടർനടപടികൾ
മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി തേജു സോണൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് രണ്ട് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുക്കുകയും തുടർ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോഹിത് ജില്ലാ റിസർച്ച് ഓഫീസർ ഡോ. ജോനോമോ റോണ്ടോയാണ് അപകടവിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും തുടരുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 26 ജില്ലകളിലായി തൊണ്ണൂറായിരത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് പ്രകൃതിക്ഷോഭം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലയിടത്തും റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ താറുമാറാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ലോഹിത്പൂരിലും ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

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TAGGED:

ARUNACHAL PRADESH MUDSLIDE
LANDSLIDE DEATH
LABOURERS FROM BIHAR DIE
TRAPS SIX LABOURERS LANDSLIDE
ARUNACHAL PRADESH MUDSLIDE

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