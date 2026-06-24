അരുണാചൽപ്രദേശിൽ മിന്നൽപ്രളയം; 3 പേരെ കാണാതായി, 18 വീടുകൾ തകർന്നു
ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് കെയീ പന്യോർ ജില്ലയെ നടുക്കി പ്രളയമുണ്ടായത്. യാസാലി സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള പൂസയ്ക്ക് സമീപമുള്ള നീപ്കോ (Neepco) പ്രൊജക്ട് കോളനിയിലാണ് മിന്നൽപ്രളയമുണ്ടായത്
Published : June 24, 2026 at 12:42 PM IST
ഇറ്റാനഗർ: അരുണാചൽപ്രദേശിലെ കെയീ പന്യോർ ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. നിർമാണത്തിലിരുന്ന സംരക്ഷണഭിത്തി തകർന്ന് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് 18 വീടുകൾ തകർന്നു. പ്രളയത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ കാണാതായതായും ദേശീയപാതയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മിന്നൽപ്രളയവും നാശനഷ്ടങ്ങളും
ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് കെയീ പന്യോർ ജില്ലയെ നടുക്കി പ്രളയമുണ്ടായത്. യാസാലി സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള പൂസയ്ക്ക് സമീപമുള്ള നീപ്കോ (Neepco) പ്രൊജക്ട് കോളനിയിലാണ് മിന്നൽപ്രളയമുണ്ടായത്. ഇവിടെനിന്നാണ് മൂന്ന് പേരെ കാണാതായത് എന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡാനി സുലു വ്യക്തമാക്കി. കനത്ത മഴയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന സംരക്ഷണഭിത്തി തകർന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് കോളനിക്കും സമീപത്തുമുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ഇരച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇതിലാണ് 18 വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ്, സർക്കിൾ ഓഫിസർ എന്നിവരോട് അടിയന്തരമായി സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകി. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ (എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്) ഒരു സംഘത്തെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയ്ക്കും (എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്) ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു. യാസാലി പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ റിസർവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വാഹനങ്ങളെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ വിമുക്തഭടന്മാരുടെ സേവനവും തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡാനി സുലു അറിയിച്ചു.
അണക്കെട്ട് തുറന്നു, ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു
മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപറേഷൻ (നീപ്കോ) രംഗനദി അണക്കെട്ടിൽനിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടൊപ്പം പദ്ധതിയിലെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. കനത്ത മഴ ജില്ലയിലെ റോഡ് ഗതാഗതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. പോട്ടിൻ, ഹോജ് എന്നിവയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ദേശീയപാതയിൽ മൂന്നിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും പുനർനിർമാണത്തിനുമായി യന്ത്രസാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗതം എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി റോഡിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദേശീയപാത കരാറുകാരന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
തുടരുന്ന മഴയും ജാഗ്രതാ നിർദേശവും
ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തിരച്ചിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളും തുടരുകയാണ്. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണവിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി അരുണാചൽപ്രദേശിൽ കനത്ത മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത് പല ജില്ലകളിലും മണ്ണിടിച്ചിലിനും മിന്നൽപ്രളയത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ വർഷം കാലവർഷം കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് വിതയ്ക്കുന്നത്. മലയോര സംസ്ഥാനമായ അരുണാചൽപ്രദേശിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി മണ്ണിടിച്ചിലിനും പ്രളയത്തിനും പെട്ടെന്ന് ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾക്ക് എപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
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