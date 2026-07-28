ഇൻകുബേറ്ററിൽ വിരിഞ്ഞത് 5 മൂർഖൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ; റാഞ്ചി ജൈവ ഉദ്യാനത്തിൽ അപൂർവനേട്ടം
ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പാമ്പുകളെ വിജയകരമായി വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നത്.
Published : July 28, 2026 at 9:43 AM IST
റാഞ്ചി: ഝാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിലുള്ള ഭഗവാൻ ബിർസ ജൈവ ഉദ്യാനത്തിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിലും ശാസ്ത്രീയ പ്രജനനത്തിലും ചരിത്രനേട്ടം. ഉദ്യാനത്തിൽ ആദ്യമായി കൃത്രിമ ഇൻകുബേഷൻ വഴി ഇന്ത്യൻ മൂർഖൻ്റെ (സ്പെക്ടക്കിൾഡ് കോബ്ര) മുട്ടകൾ വിരിയിച്ചു. അഞ്ച് മൂർഖൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എട്ട് സാൻഡ് ബോവ (മണ്ണൂലി) കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമാണ് ഉദ്യാനത്തിൽ ജീവൻ വച്ചത്.
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇഴജന്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. പ്രകൃതിദത്തമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചാണ് മുട്ടകൾ വിരിയിച്ചെടുത്തത്. 70 മുതൽ 72 ദിവസം വരെ കൃത്യമായ താപനിലയും ഈർപ്പവും നിലനിർത്തിയാണ് മുട്ടകൾ ഇൻകുബേറ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചത്. ഏഴ് മുട്ടകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് പൂർണ ആരോഗ്യവാന്മാരായ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പാമ്പുകളെ വിജയകരമായി വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന വിഷപ്പാമ്പുകളിലൊന്നാണ് സ്പെക്ടക്കിൾഡ് കോബ്ര അഥവാ ഇന്ത്യൻ മൂർഖൻ. ഇവയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ നേട്ടം വലിയ പങ്കുവഹിക്കും.
ജൈവ ഉദ്യാനത്തിലെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനും ഉരഗവർഗ വിദഗ്ധനുമായ വിവേകാനന്ദ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃത്രിമ ഇൻകുബേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മുട്ടകൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചതാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണമായത്. ഇതിന് പുറമെയാണ് എട്ട് സാൻഡ് ബോവ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉദ്യാനത്തിൽ ജനിച്ചത്. മൃഗശാലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ അധ്യായം മാത്രമല്ല, ഝാർഖണ്ഡിലെ ഉരഗ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രീയ പ്രജനന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും മികച്ച ഉദാഹരണമാണിതെന്ന് ബിർസ മുണ്ട ജൈവ ഉദ്യാനത്തിലെ മൃഗഡോക്ടർ ഡോ. ഓം പ്രകാശ് സാഹു വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ മറ്റ് പല മൃഗശാലകളിലും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻ്റിലൂടെയും സംരക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൂടെയും ഉരഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പ്രജനനവും ഫലപ്രദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ വിജയം തെളിയിക്കുന്നതായി മൃഗശാല ഡയറക്ടറും ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ജബ്ബർ സിങ് പറഞ്ഞു. ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ പ്രവർത്തനരീതിയുടെയും അർപ്പണബോധമുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെയും വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ഫലമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മൃഗശാലയുടെ ഈ നേട്ടം ഭാവിയിൽ വിവിധ വന്യജീവി സംരക്ഷണ പരിപാടികൾക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകും.
പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം
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