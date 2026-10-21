'കല സംസ്ക്കാരത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി', ഗ്രാമീണ- ഗോത്ര കലാകാരന്മാരെ ശാക്തീകരിക്കണമെന്ന് ദ്രൗപദി മുർമു
സൗര, സോഹ്റായ്, മധുബാനി, ഗോണ്ട് പെയിൻ്റിങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നാടോടി-ഗോത്ര കലാരൂപങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ വൈവിധ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി മുർമു പ്രശംസിച്ചു.
By ANI
Published : October 21, 2026 at 3:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കല കേവലം കാൻവാസിലോ ശിലാശിൽപ്പങ്ങളിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും അത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കണ്ണാടിയാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു. പരമ്പരാഗത- ഗ്രാമീണ കലാകാരന്മാരെ ദേശീയ- ആഗോള തലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി അവർക്ക് ആധുനിക പരിശീലനവും വിപണി ലഭ്യതയും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും നൽകി ശാക്തീകരിക്കണമെന്ന് ദ്രൗപതി മുർമു പറഞ്ഞു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന 65-ാമത് ദേശീയ കലാപ്രദർശനത്തിൻ്റെ പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.
ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ സൗര, സോഹ്റായ്, മധുബാനി, ഗോണ്ട് പെയിൻ്റിങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നാടോടി- ഗോത്ര കലാരൂപങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ വൈവിധ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി മുർമു എടുത്തുപറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക- ടൂറിസം മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ്ങ് ഷെഖാവത്ത്, സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി വിവേക് അഗർവാൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
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'കല എന്നത് കാൻവാസിൽ വരച്ച രൂപങ്ങളിലോ കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത രൂപങ്ങളിലോ മാത്രം പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഓർമകളെയും വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെയും ഭാവിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു', എന്ന് രാഷ്ട്രപതി മുർമു വ്യക്തമാക്കി. വിദൂര- ഗോത്രവർഗ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർക്കായി സംസാരിച്ച രാഷ്ട്രപതി, സൗര, മധുബാനി പോലുള്ള പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവ നിർമിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിപ്പോകുകയാണെന്നും വലിയ മത്സര വേദികൾ അവർക്ക് നഷ്ടമാകുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ കലാകാരന്മാരിൽ പലരും വിദൂരവും ഉൾപ്രദേശങ്ങളുമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കൊൽക്കത്തയോ ഭുവനേശ്വറോ പോലുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവർക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും പരിശീലനവും സമകാലിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ദേശീയ-അന്തർദ്ദേശീയ വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും മത്സരിക്കാനും സാധിക്കൂ എന്നും ദ്രൗപതി മുർമു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അവരുടെ യഥാർഥ കരകൗശലവിദ്യ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ കടമയാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർഗാത്മക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ച
പ്രധാന മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങൾ മുതൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളും വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ പ്രദർശനത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായതിൽ രാഷ്ട്രപതി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മൂന്നാമത് പ്രിൻ്റ് ബിനാലെ ഇന്ത്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തത്തെയും അവർ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇത്തരം സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും അതിരുകൾക്കപ്പുറം കലയുടെ ഭാഷയെ വിപുലീകരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സർഗാത്മക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയെ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട്, കലാകാരന്മാർക്ക് കലക്ടർമാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും അവരുടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ന്യായമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനും വേദികളൊരുക്കുന്നതിൽ ലളിതകലാ അക്കാദമിയും സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയവും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതി മുർമു അഭിനന്ദിച്ചു.
സർഗാത്മകമായ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും വിശാലമായ വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കല കേവലം ആർട്ട് ഗാലറികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ സ്കൂളുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും പൊതുഇടങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലെ വിശാലമായ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തണമെന്ന് നിർദേശിച്ചു. വളർന്നുവരുന്ന യുവ കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടെ സർഗാത്മക ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മതിയായ വേദികൾ നൽകണമെന്നും ദ്രൗപതി മുർമു ഓർമിപ്പിച്ചു.
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