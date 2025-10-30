ഉയരങ്ങളിലൂടെ... പലനാടുകള് തേടീ...; അയല്നാട്ടില് വിരുന്നെത്തി ചിലർ, കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെ
ഒക്ടോബർ അവസാന ആഴ്ചയിലാണ് ഫ്ലെമിംഗോകൾ കൂട്ടമായി തൂത്തുക്കുടിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തി തുടങ്ങിയത്. കടൽ തീരങ്ങളിലും ഉപ്പുവെള്ളം ധാരാളമുള്ള തടാകങ്ങളിലും തണ്ണീർത്തട പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഫ്ലെമിംഗോകളെ ധാരാളമായി കാണാറുള്ളത്.
Published : October 30, 2025 at 10:41 AM IST
തൂത്തുക്കുടി: നീണ്ടു തുടുത്ത വീതിയുള്ള കൊക്കുകളിൽ തടാകത്തിൽ നിന്നും ഊളിയിട്ടു പിടിച്ച മീനിൻ്റെ ചൂട്, കൂർമത തോന്നിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നീളമേറിയ കാലുകൾ കൊണ്ട് കാതങ്ങൾ താണ്ടാനുള്ള കരുത്ത് നിറയ്ക്കാനുള്ള ധ്യാനമാണ് ഒരു വശത്ത്, ദേശാടനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കോറിയിട്ട മെലിഞ്ഞ ചുവപ്പൻ തൂവലുകൾ വിടർത്തി അവ അടുത്ത കര തേടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു... ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം എവിടെയാണെന്നല്ലേ? ഇത് ആരെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അല്ലേ? പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശൈത്യകാലം ആരംഭിച്ചാൽ ദേശാടനം തുടങ്ങുന്ന പക്ഷികളായ ഫ്ലെമിംഗോകളെ കുറിച്ചാണ്, അതായത് അരയന്ന കൊക്കുകളെ കുറിച്ച്. ഈ അസുലഭ കാഴ്ചകളുള്ളതോ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിലും.
ഒക്ടോബറിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ചയിലാണ് ഫ്ലെമിംഗോകൾ കൂട്ടമായി തൂത്തുക്കുടിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തി തുടങ്ങിയതെന്ന് പക്ഷി നിരീക്ഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. കടൽ തീരങ്ങളിലും ഉപ്പുവെള്ളം ധാരാളമുള്ള തടാകങ്ങളിലും തണ്ണീർത്തട പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഫ്ലെമിങ്കോകളെ ധാരാളമായി കാണാറുള്ളത്. രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, വടക്കൻ ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഫ്ലെമിങ്കോകൾ ദേശാടനം തുടങ്ങുന്നു. നവംബർ മുതൽ മെയ് വരെയാണ് മുംബൈയിലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ ഇവ വിരുന്നെത്തുക. മൺസൂണിന് ശേഷം തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വരണ്ട് ഉണങ്ങാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലെമിംഗോകളുടെ പലായനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷി നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.
ആഴം കുറഞ്ഞ തടാകങ്ങളിലെ ആൽഗകളും സൂക്ഷ്മാണുക്കളും ചെറു മീനുകളുമാണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണം. ഇത്തരം ദേശാടനക്കിളികളുടെ ഇടത്താവളമാണ് തൂത്തുക്കുടിയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങള്. മെച്ചപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥ, ഭക്ഷണ ലഭ്യത, ശാന്തമായ കടലോരം, അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ എന്നിവ ഫ്ലെമിംഗോകള്ക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. തൂത്തുക്കുടിയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ മികച്ച രീതിയിൽ തുടരുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ വരവ്. ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ വ്യക്തമായ അടയാളമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലെ കൂന്തൻകുളത്ത് ധാരാളം ദേശാടനക്കിളികൾ എത്താറുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആഘോഷദിനങ്ങളിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നാട്ടുകാർ തീരുമാനമെടുത്തെന്ന് പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ രാംകുമാർ പറഞ്ഞു. തൂത്തുക്കുടിയിലേയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, രാമനാഥപുരം, ധനുഷ്കോടി, തിരുനെൽവേലി എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കും ഫ്ലെമിംഗോകൾ ദേശാടനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാംകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെമിംഗോ
അരയന്ന കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇനമാണ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെമിംഗോകൾ. പിങ്ക് നിറമുള്ള തൂവലുകൾ, നീളമുള്ള കഴുത്ത്, നീളമുള്ള കാലുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത. ഇവ വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്.
ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് പെലിക്കൻ
ചതുപ്പുനിലങ്ങളിലും ആഴം കുറഞ്ഞ തടാകങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ദേശാടന കിളികളിലൊന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് പെലിക്കൻ. യൂറോപ്പ്, റഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. ശൈത്യകാലത്താണ് ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് പെലിക്കൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അസം, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇവയെ കാണാം.
