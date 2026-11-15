വിശപ്പും ദാഹവും തണുപ്പും സഹിച്ച് 15 ദിവസം മലയിൽ; അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കാണാതായ അധ്യാപകൻ്റെ അത്ഭുത തിരിച്ചുവരവ്
അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പാച്ചിലിലാണ് മോഹനെ കാണാതാവുന്നത്.
Published : November 15, 2026 at 4:50 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: വിശപ്പും ദാഹവും തണുപ്പും സഹിച്ച് മലകൾക്കിടയിൽ നീണ്ട 15 ദിവസം... ഒടുവിൽ അതിജീവനത്തിൻ്റെ നാളുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മടക്കം... അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയ അധ്യാപകൻ, മരിച്ചെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി, കുടുംബം പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടു... ഈ നിമിഷയ്യതിലാണ് എല്ലാവരേയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും ജിവിത്തതിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിയത്.
സാധരണ ദിവസം പോലെ അന്നും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ദുബ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ മോഹൻ കുമാർ. അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. കാന്ധമാൽ ജില്ലയിലും സ്ഥിതി മോശമല്ലായിരുന്നു. കന്നത്തെ മഴയെ തുടർന്ന് റോഡിലൂടെ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചിരുന്നതിനാൽ ശക്തമായ ഒഴുക്കിനെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് മോഹനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. തുടർന്ന് മോഹനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
ശക്തമായ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മോഹൻ ഒലിച്ചുപോയെന്നായിരുന്നു കുടുംബവും പ്രദേശവാസികളും കരുതിയത്. മോഹനെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ റൈക്കിയ പൊലീസിൽ പാരതി നൽകി. ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി, മോഹനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. മഴയ്ക്ക് ശമനം വന്നതിന് ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉള്പ്പെടെ മോഹനായി തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല. ഇത് കുടുംബത്തെ അതീവ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി.
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തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ആ കുടുംബത്തെ തേടി ഒരു സന്തോഷവാർത്ത എത്തുന്നത്. റാറ്റിംഗി ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു അരുവിക്ക് അരികിൽ മോഹനെ കണ്ടെത്തി എന്ന വാർത്ത. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഭാര്യ റൈക്കിയയും പൊലീസും നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തെത്തി. മലമ്പ്രദേശമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
എങ്കിലും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് താത്ക്കാലികമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്ട്രെച്ചറിൽ മോഹനെ മലയിൽ നിന്ന് താഴെ എത്തിക്കുകയും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായതിനാൽ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.
വിശപ്പും ദാഹവും തണുപ്പും സഹിച്ച് നീണ്ട 15 ദിവമാണ് ഈ 47 കാരൻ അതിജീവനത്തിനായി പോരാടിയത്. മോഹൻ്റെ തരിച്ചു വരവ് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക അത്താണിയായിരുന്ന മോഹനെ കാണാതയതോടെ ഏറെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു കുടുംബം. എന്നാൽ മോഹൻ്റെ തിരിച്ചുരവ് കുടുംബത്തിനും പ്രദേശവാസികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാവുകയാണ്.
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