അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാ തീരം തൊട്ടു; മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ്, കനത്ത ജാഗ്രത
2199 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, വയോധികർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്
Published : October 28, 2026 at 6:11 AM IST
അമരാവതി: അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായ അർണബ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനാഡയ്ക്ക് സമീപമുള്ള യാനത്ത് കരതൊട്ടു. മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ തീരങ്ങളിൽ കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായത്.
മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 2199 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, വയോധികർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതിനകം 1351 ഗർഭിണികളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. 12 എൻഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളെയും 10 എസ്ഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളെയും വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് പുറമെ നാവികസേനയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെയും സേവനവും ഉറപ്പാക്കി. വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 8400 ജീവനക്കാരെയാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1087 മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെയും 1274 ആംബുലൻസുകളും സജ്ജമാക്കി. രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ അവശ്യസാധനങ്ങൾ 14686 റേഷൻ കടകളിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോനസീമ ജില്ലാ കലക്ടർ ആർ മഹേഷ് കുമാർ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ വിലയിരുത്തി.
ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു
ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്രെയിൻ, വ്യോമ ഗതാഗതം താറുമാറായി. അൻപതിലധികം ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ 24 ട്രെയിനുകളും ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ 22 ട്രെയിനുകളുമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. 600 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വിജയവാഡ, വിശാഖപട്ടണം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 21 വിമാനങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വിജയവാഡയിൽ നിന്നുള്ള 15 വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.
ഒഡിഷയിലും കനത്ത ജാഗ്രത
ഒഡിഷയിലെ 30 ജില്ലകളിൽ 16 ഇടത്തും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 48000 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേരെ ഇതിനകം സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. 135 സ്ഥിരം ക്യാമ്പുകളും 1600 താത്കാലിക ക്യാമ്പുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒൻപത് എൻഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 294 രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘങ്ങളെയാണ് ഒഡിഷയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആളപായം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ റിലീഫ് കമ്മിഷണർ രാജേഷ് പി പാട്ടീൽ വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗാളിലും ജാർഖണ്ഡിലും മഴ
ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായി പശ്ചിമബംഗാളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചു. സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ്, പുർബ മേദിനിപൂർ, ഹൗറ, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരും. ജാർഖണ്ഡിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. റാഞ്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റാഞ്ചി, ഖുന്തി, സിംഡേഗ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.