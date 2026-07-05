പ്രണയിനിയെ കാണാൻ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ പാക് അധീന ജമ്മു കശ്മീർ സ്വദേശിയെ തിരിച്ചയച്ചു; മാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം
സ്നാപ്പ് ചാറ്റ് വഴി പ്രണയത്തിലായ തിലവാരി ഗ്രാമത്തിലെ തൻ്റെ കാമുകിയെ കാണാനാണ് ഇയാൾ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നത്. ജൂലൈ 4ന് സീഷാൻ മിറിനെ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറിയതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു.
Published : July 5, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 3:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രണയിനിയെ കാണാനായി ഉറിയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന പാക് അധീന ജമ്മു കശ്മീർ (POJK) സ്വദേശിയെ സൈനികർ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. മുസാഫറാബാദിലെ പാകെന്ദി ഗ്രാമവാസിയായ സീഷാൻ മീർ (22) എന്ന യുവാവിനെയാണ് ജൂലൈ 4-ന് കാമൻ അമൻ സേതുവിൽ (Kaman Aman Bridge) വെച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പാകിസ്താൻ സൈന്യത്തിന് കൈമാറിയത്.
മുസാഫറാബാദ് സ്വദേശിയായ ലാൽ മീറിൻ്റെ മകൻ സീഷാൻ മീർ, അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള തിലവാരി ഗ്രാമത്തിലെ ഇറാം ബാനോ എന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് പ്രണയത്തിലായത്. പ്രണയിനിയെ നേരിൽ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞ മെയ് 31-ന് ഇയാൾ ഉറിയിലെ സിലിക്കോട്ട് വഴി നിയന്ത്രണരേഖ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിർത്തി സുരക്ഷയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു.
യുവാവിനെതിരെ ഫോറിനർ ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും, പ്രണയിനിയെ കാണാൻ മാത്രമാണ് ഇയാൾ അതിർത്തി കടന്നതെന്ന പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറിയിലെ പ്രാദേശിക കോടതി ഇയാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.
മുസാഫറാബാദിലെ പകേണ്ടി ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മീർ സ്നാപ്പ് ചാറ്റ് വഴി ഇറാമുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി യുവതിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുടുംബം പുലർത്താനും പണം സമ്പാദിക്കാനും യുവാവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ നിരന്തരം ഇയാളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ മാനസിക വിഷമത്തിലും പിരിമുറുക്കത്തിലും ജീവിക്കുന്ന സമയത്താണ് സീഷാൻ മീർ യുവതിയുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
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സീഷാൻ്റെ പൂർവികർ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന അതേ ഗ്രാമത്തിലാണ് ബാനോയും ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നതെന്ന വിവരം ഇരുവരും തിരിച്ചറിയുന്നത്. വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സീഷാൻ പങ്കുവച്ചതോടെ അതിർത്തി കടന്ന് തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇറാൻ ബാനോ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം
ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിലുടനീളം യുവാവിന് എല്ലാവിധ പരിഗണനയും പരിചരണവും നൽകിയതായി ചൈനാർ കോർപ്സ് (Chinar Corps) പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. "ഇന്ത്യയിലായിരുന്ന സമയത്ത് സീഷാൻ മീറിനോട് തികഞ്ഞ അന്തസ്സോടെയും കരുണയോടെയുമാണ് സൈന്യം പെരുമാറിയത്. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളോടും പ്രൊഫഷണൽ പെരുമാറ്റത്തോടുമുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണിത്."- ഇന്ത്യൻ ആർമി (ചൈനാർ കോർപ്സ്) പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാക് അധീന കശ്മീർ സ്വദേശിയെയാണ് തിരിച്ചയക്കുന്നത്. നേരത്തെ, ടീറ്റ് വാളിലെ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ വച്ച് സിമാരി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യുവാവിനെ പിടികൂടിയിരുന്നു. മുസാഫറാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഇയാളെ സൈന്യം താങ്ധറിലെ ടീറ്റ് വാൾ പാലത്തിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചയച്ചത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പൂഞ്ച് സെക്ട റിലെ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ യുവാവിനെ പിർ പഞ്ചൽ റേഞ്ചിലെ പൂഞ്ചിലേക്ക് നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നപ്പോൾ തിരിച്ചയച്ചു.
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