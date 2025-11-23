പൂഞ്ചില് വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികന് വിടനല്കി ജന്മനാട്, സൈനിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാരം നടന്നു
സുബേദാർ കെ സജീഷിന് ആർമിയുടെ വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്.
Published : November 23, 2025 at 4:42 PM IST
മലപ്പുറം : പട്രോളിങ്ങിനിടെ കൊക്കയില് വീണ് വിരമൃത്യു വരിച്ച സുബേദാർ കെ സജീഷിന് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ വിട നല്കി രാജ്യം. സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് സ്വവസതിയില് നടന്നു. സല്യൂട്ട് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സൈനിക ബഹുമതികളോടെയായിരുന്നു സജീഷിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകള്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ചടങ്ങുകള് ചെയ്തത്.
ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് സജീഷിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്. ജമ്മുവിലെ പൂഞ്ചിലെ സുരന്കോട്ടില് പതിവ് പട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് ജൂനിയര് കമ്മീഷന്ഡ് ഓഫിസര് (ജെ.സി.ഒ) സജീഷ് കൊക്കയിലേക്ക് വീണത്. വെള്ളിയാഴ്ച (21-11-2025) ആയിരുന്നു അപകടം. തുടര്ന്ന് സംഭവ സ്ഥലത്ത് സൈനികര് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തി. സജീഷിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
നിയമപരവും മെഡിക്കല്പരവുമായ നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശനിയാഴ്ച മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കരിപ്പൂരിലെത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സജീഷിന് ആർമിയുടെ വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ദുഃഖത്തില് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നുവെന്ന് വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് ജനറൽ ഓഫിസർ കമാൻഡിങ്ങും സേനാംഗങ്ങളും അറിയിച്ചു.
ഇരുപത്തിഏഴ് വർഷം മുൻപാണ് സജീഷ് സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നത്. വിരമിക്കാൻ അധിക കാലം ബാക്കിയില്ലാത്തപ്പോഴാണ് വിധി വില്ലനായി എത്തിയത്. ഒരു മാസം മുൻപാണ് സജീഷ് അവസാനമായി അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നുപോയത്. ഈ സമയത്ത് വീടിൻ്റെ പണികൾക്കും മറ്റും നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു.
നാട്ടിലെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സൗഹൃദങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്ന സജീഷ്, അവധിക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം നാട്ടുകാരുമായി അടുത്ത ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ദുരന്തവാർത്തയെത്തിയത്. ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് സജീഷിൻ്റെ കുടുംബം.
അതേസമയം, പൂഞ്ചിലെ മെന്ദർ സെക്ടറിലെ ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റിൽ ശനിയാഴ്ച ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കെ സ്വന്തം സർവീസ് റൈഫിളിൽനിന്ന് വെടിയേറ്റ് ഒരു അഗ്നിവീറിന് മരണം സംഭവിച്ചരിന്നു. ഇദ്ദേഹവും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. തോക്കിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റതാണോ അതോ ആത്മഹത്യയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അതിർത്തി മേഖലകളിലെ കഠിനമായ ജോലി സാഹചര്യങ്ങളും മാനസിക സമ്മർദവും സൈനികരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധന വിധേയമാകും. ഒരേ ദിവസം പൂഞ്ച് ജില്ലയിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത് സേനയ്ക്കും വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
