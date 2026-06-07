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വടക്കൻ കശ്‌മീരിനായി പുത്തൻ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ; കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ഭരണകൂടവും

പുതുതായി ആരംഭിച്ച പോർട്ടലും മാസികയും കുപ്വാര, കർണ്ണ, കേരൻ, മച്ചൽ, ലോലാബ്, ഗുരേസ്, തുടങ്ങിയ വടക്കൻ കാശ്‌മീരിലെ മറ്റ് മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ടൂറിസം സാധ്യതകളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നതാണ്

TOURISM DEVELOPMENT INDIAN ARMY DISTRICT ADMINISTRATION OF KUPWARA NORTH KASHMIR
Kashmir (PTI)
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By PTI

Published : June 7, 2026 at 3:19 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കശ്‌മീരിലെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുപ്വാര ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും കൈകോർക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ടൂറിസം പോർട്ടലും മാസികയും പുറത്തിറക്കി. ഷുമാലി കശ്മീർ (വടക്കൻ കശ്മീർ) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പോർട്ടലും നോർത്ത് കശ്മീർ ടൂറിസം മാസികയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യമാണ് വികസിപ്പിക്കുകയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

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​ഈ മേഖലയുടെ ഡിജിറ്റൽ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുക, വിനോദസഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക, വടക്കൻ കശ്മീരിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക, ചരിത്ര, പ്രകൃതി പൈതൃകം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേരൻ, മച്ചൽ, ലോലാബ്, ഗുരേസ് തുടങ്ങി വടക്കൻ കശ്മീരിലെ മറ്റ് മനോഹരമായ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ടൂറിസം സാധ്യതകളെ ഈ പോർട്ടലും മാസികയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും യാത്രാ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും ടൂറിസം മേഖലയിലെ മറ്റ് പങ്കാളികൾക്കും ഇത് മികച്ചൊരു വഴികാട്ടിയായി മാറുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിഭംഗി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സുസ്ഥിര ടൂറിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രാദേശിക ജനതയുടെ ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ സംരംഭം വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സുസ്ഥിര ടൂറിസം ലക്ഷ്യം

വടക്കൻ കശ്‌മീരിലുടനീളം ടൂറിസം ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള പൊതുവായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനുമുപ്പരി സുസ്ഥിര ടൂറിസം എന്ന ആശയമാണ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.

ടൂറിസം മേഖലയിലെ പ്രധാന പങ്കാളികൾ, പ്രാദേശിക സംരംഭകർ, വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സാമൂഹിക പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെല്ലാം വടക്കൻ കശ്മീരിലെ വിനോദസഞ്ചാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന പൊതുലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഒത്തുചേർന്നു. ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേക പ്രദർശന സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ മനോഭാവം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രദർശനം.

പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ മനോഭാവത്തെ വളര്‍ത്തുകയും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുമായും സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളുമായും നേരിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

TOURISM DEVELOPMENT
INDIAN ARMY
DISTRICT ADMINISTRATION OF KUPWARA
NORTH KASHMIR
LAUNCHED A TOURISM PORTAL

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