ETV Bharat / bharat

ആയുധധാരികളായ മോഷ്‌ടാക്കള്‍ വ്യവസായിയെ വെടിവച്ച് വീഴ്‌ത്തി, എടിഎമ്മില്‍ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കവര്‍ന്നു

റിഷാദ് എന്നയാള്‍ക്ക് കാലിനാണ് വെടിയേറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തെ ഒസ്‌മാനിയ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

SBI Koti Khairatabad Zone Rasheed Textiles business man HYDERABAD SBI ATM SHOOTING
Police at the incident spot (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 31, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ആയുധധാരികളായ ഒരു സംഘം വ്യവസായിയെ വെടിവയ്ക്കുകയും എടിഎമ്മില്‍ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കവരുകയും ചെയ്‌തു. ഹൈദരാബാദിലെ കോട്ടിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്‍റെ എടിഎമ്മില്‍ നിന്നാണ് പണം കവര്‍ന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാവിലെ 6.50നും ഏഴിനുമിടയിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് ഖൈറത്താബാദ് മേഖല ഡിസിപി ശില്‍പ്പവള്ളി പറഞ്ഞു. എസ്‌ബിഐയുടെ റീജ്യണല്‍ ആസ്ഥാനത്തെ എടിഎമ്മില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കാനെത്തിയ റഷീദ് എന്ന വസ്‌ത്രവ്യാപാരിക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. റഷീദ് ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നില്‍ക്കവെ ഒരു ആക്‌ടീവ സ്‌കൂട്ടറിലെത്തിയ രണ്ട് അജ്ഞാതര്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പണമടങ്ങിയ ബാഗ് തട്ടിപ്പറിക്കുകയായിരുന്നു.

SBI Koti Khairatabad Zone Rasheed Textiles business man HYDERABAD SBI ATM SHOOTING
സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ നിറയൊഴിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇത്ആളുകളെയും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെയും ഭയപ്പെടുത്തി. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം ഉടന്‍ തന്നെ സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. വെടിയേറ്റ റഷീദ് കുഴഞ്ഞ് വീണു. റഷീദിന്‍റെ ആറ് ലക്ഷം രൂപയും ബൈക്കും അടക്കമാണ് അവര്‍ തട്ടിയെടുത്തതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Also Read;കനേഡിയന്‍ പ്രതിനിധി സംഘം റാമോജി ഫിലിംസിറ്റിയില്‍, ഫിലിം സിറ്റി തങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് സംഘം

വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. മോഷ്‌ടാക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റഷീദിനെ ഉടന്‍ തന്നെ ഒസ്‌മാനിയ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊലീസ് രണ്ട് വെടിയുണ്ടകള്‍ കണ്ടെത്തി. അഞ്ച് സംഘത്തെ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചു. ഇവര്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഡിസിപി പറഞ്ഞു.

SBI Koti Khairatabad Zone Rasheed Textiles business man HYDERABAD SBI ATM SHOOTING
അക്രമികളുപയോഗിച്ച വെടിയുണ്ട (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസര്‍കോട് കുമ്പളയിൽ അഭിഭാഷകയുടെ വീട്‌ കുത്തിത്തുറന്ന് 29 പവൻ സ്വർണവും വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും പണവും കവർന്നു. നായ്‌ക്കാപ്പിലെ ചൈത്രയുടെ വീട്ടിലാണ് വൻ കവർച്ച നടന്നത്.

ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്‌ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ചൈത്രയും കുടുംബവും ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് മോഷണം ഉണ്ടായത്. സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ബന്ധുവിൻ്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും ചൈത്രയുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

വീടിൻ്റെ പിന്‍ഭാഗത്തെ വാതില്‍ തകര്‍ത്താണ് മോഷ്‌ടാക്കൾ അകത്ത് കടന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു. മോഷ്‌ടാക്കള്‍ അലമാരകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 29 പവന്‍ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ കാല്‍ ലക്ഷം രൂപയോളം വിലവരുന്ന വെള്ളി ആഭരണങ്ങള്‍, 5000 രൂപ എന്നിവ കൈക്കലാക്കിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

വീട്ടിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിവുള്ള ആളാകാം മോഷണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായി മോഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തേയും അറിയുന്ന ആളാകുമെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസിയായ രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

നെക്‌ലേസ്, വളകള്‍, മോതിരങ്ങള്‍, ബ്രേസ്‌ലെറ്റ്, ഷോ മാല, കമ്മല്‍, കുട്ടികളുടെ മാല, കുട്ടികളുടെ സ്വര്‍ണ വള, കല്ലുവച്ച മാല തുടങ്ങിയ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടത്. 31,67,000 രൂപയുടെ നഷ്‌ടം ഉണ്ടായതായാണ് വിവരം.

വീടിൻ്റെ പിന്‍ഭാഗത്തെ വാതില്‍ തകര്‍ത്താണ് മോഷ്‌ടാക്കൾ അകത്ത് കടന്നത്.

TAGGED:

SBI KOTI
KHAIRATABAD ZONE
RASHEED TEXTILES BUSINESS MAN
HYDERABAD SBI ATM SHOOTING
ARMED ROBBERY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.