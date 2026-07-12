ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ബംഗാളിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യം മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കും: മന്ത്രി അർജുൻ സിങ്
ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കരട് പരിശോധിച്ച് അന്തിമമാക്കുന്നതിനായി വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒമ്പതംഗ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു
By ANI
Published : July 12, 2026 at 12:01 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് യുസിസി) പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യം മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മന്ത്രി അർജുൻ സിങ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിയമനിർമാണത്തിനായുള്ള കരട് രൂപരേഖ തയാറാക്കാൻ സർക്കാർ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന.
"ബംഗാളിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തുടനീളം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കും," അർജുൻ സിങ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന പ്രകാശ്... ദേശായി അധ്യക്ഷയായ ഒൻപതംഗ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ രൂപം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. വരുന്ന ഓഗസ്റ്റിലെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ നിർദ്ദിഷ്ട ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മുൻ ജഡ്ജിമാർ, നിയമവിദഗ്ധർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതി കരട് നിയമത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കും. അതേസമയം, നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഗോത്രവർഗ (സ്വദേശി) വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കരട് യു.സി.സി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി നേരത്തെ നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദിഷ്ട നിയമനിർമാണം പഠിക്കുകയും ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
അതേസമയം, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ (ടിഎംസി) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) നടപടിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ട അർജുൻ സിങ് "വരും ദിവസങ്ങളിൽ, മമത ബാനർജിയുടെയും അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെയും വിദേശത്തുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും രാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും" എന്ന് പറഞ്ഞു.
സത്യസന്ധമല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, നിയമവിരുദ്ധമായ പണം ശേഖരിക്കൽ, പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ (എഐടിസി) മൂന്ന് എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി കിടക്കുന്ന 440.42 കോടി രൂപ ഇഡി മരവിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പരാമർശം.
ഇഡിയുടെ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ടിഎംസി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ആദായനികുതി വകുപ്പിനും പൂർണമായും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചത് ഏകപക്ഷീയവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് പാർട്ടി ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
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