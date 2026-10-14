ദേശീയ പതാക വീശുന്നത് കുറ്റകരമാണോ?; സിജെപി നേതാക്കളുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയെ വിമര്ശിച്ച് കെജ്രിവാൾ
"സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ പതാക വീശുന്നത് കുറ്റകരമാണോ? ഇത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമാണ്" കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 14, 2026 at 1:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ''കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' (സിജെപി) നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രങ്ക എന്നിവർക്കെതിരായ നടപടി തികച്ചും അപഹാസ്യമാണെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്.
അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെയെ ആറ് മാസത്തേക്ക് ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ, വ്യക്തിഗത ബോണ്ടിലും 5,000 രൂപയുടെ ജാമ്യത്തുകയിലും വിട്ടയച്ച നടപടിയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ദേശീയ പതാക വീശുന്നത് കുറ്റകരമാണോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
"സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ പതാക വീശുന്നത് കുറ്റകരമാണോ? ഇത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമാണ്" കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു.സമാധാനം പാലിക്കാനുള്ള കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്നും പ്രതിഷേധ കേന്ദ്രമെന്ന പദവി എടുത്തുമാറ്റിയ ജന്തർ മന്തറിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ദാസിനെയും രങ്കയെയും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയും തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെയാണ് ദാസ്, രങ്ക, ഷിൻഡെ എന്നിവരും മറ്റ് 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' അംഗങ്ങളും ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രവേശിച്ചത്. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഘം അവിടെ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.
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ഡൽഹി പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സിജെപി നേതാക്കളും സംഘത്തിലെ 11 അംഗങ്ങളും സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തുകൂടി അതിക്രമിച്ചു കടന്നാണ് ജന്തർ മന്തറിൽ എത്തിയത്. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടസപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കാനോട്ട് പ്ലേസ്, പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി രണ്ട് എഫ്ഐആറുകൾ ഇവർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പൊതുസമാധാനം തകർക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനും ആവർത്തിച്ച് ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, കരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ, ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സിജെപി ലീഗൽ ഹെഡ് രത്ന സിങ് വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസിന്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് സിജെപി ഉന്നയിക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലാണ് നേതാക്കളെ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് രത്ന സിങ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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