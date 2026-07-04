'ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും ചെയ്തത് വലിയ പാപം, രാമഭക്തരെ വഞ്ചിച്ചു'; രാമക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാടുകൾ മോഷ്ടിച്ചതിനെതിരേ കോണ്ഗ്രസ്
വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ബിജെപിക്കും ആർഎസ്എസിനും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാമഭക്തർ അവരോട് ക്ഷമിക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
Published : July 4, 2026 at 8:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഫണ്ട് തിരിമറി നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ബിജെപിക്കും ആർഎസ്എസിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ബിജെപിക്കും ആർഎസ്എസിനും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാമഭക്തർ അവരോട് ക്ഷമിക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കോൺഗ്രസ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബിജെപിയും ആർഎസ്എസുമായും ബന്ധമുള്ള ആളുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകൾ മോഷ്ടിച്ച് വലിയ പാപം ചെയ്തുവെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ പാർട്ടി (സിഎൽപി) നേതാവ് ആരാധന മിശ്ര പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.
ടെലിപ്രോംപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ആർഎസ്എസിന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ല. ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് രാമഭക്തരെ വഞ്ചിച്ച രീതി മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും ഈ ആളുകൾ രാമൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരല്ല മറിച്ച് വ്യാപാരികളാണെന്ന് ആരാധന മിശ്ര ആർഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദത്താത്രേയ ഹൊസബാലെയുടെ പരാമർശത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന മോഷണം സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തെയും ആഴത്തിൽ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ഹൊസബാലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോഷണത്തിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആർഎസ്എസിന് ഈ ഗുരുതരമായ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇന്ന്, ഈ മോഷണവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആർഎസ്എസ് ചമ്പത് റായ്, അനിൽ മിശ്ര, ഗോപാൽ റാവു എന്നിവർക്ക് കേസുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ആരാധന മിശ്ര പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഈ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതെന്നും അവർ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. രാമക്ഷേത്രം ബിജെപിക്ക് എന്നും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം മാത്രമാണെന്നും ബിജെപി സർക്കാരിന് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്നും കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇഡിയെയും സിബിഐയെയും എവിടെയും കാണാനില്ലെന്നും ആരാധന മിശ്ര വിമർശിച്ചു.
അറസ്റ്റിലായവർ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാർ
രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന മോഷണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ജീവനക്കാർ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചെറുകിട തൊഴിലാളികളാണെന്ന് ആരാധന മിശ്ര. ട്രസ്റ്റ് തന്നെ എസ്ബിഐക്ക് നൽകിയ അതേ ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക ഇവരായിരുന്നു, എസ്ബിഐ ഒരു ഏജൻസി വഴിയാണ് അവരെ വിന്യസിച്ചത്. അതായത്, എസ്ബിഐയും ഏജൻസിയും വഴി ട്രസ്റ്റ് സ്വന്തമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിയമിച്ചു. ഈ ആളുകളെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു അന്വേഷണവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മിശ്ര ആരോപിച്ചു.
അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സംഭാവനകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചെറുകിട ജീവനക്കാരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയും എന്നാൽ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ വെറുതെവിട്ടുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് ആരാധന മിശ്ര
രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനകൾ മോഷണം പോയ കേസിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹസിച്ച് ആരാധന മിശ്ര. ഇത്രയും വലിയ പാപം സംഭവിച്ചിട്ടും നരേന്ദ്ര മോദി മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്ന് മിശ്ര പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല ബിജെപിക്കാരും ഈ കൊള്ളയിൽ ആർഎസ്എസുകാർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. രാമക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാടുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരുപാട് അഴിമതികൾ നടത്തി ആളുകൾ അവരുടെ പോക്കറ്റുകൾ നിറച്ചു. ഇന്ന്, ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കാനും ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പക്ഷേ രാമഭക്തരും അയോധ്യ നിവാസികളും അവരോട് ക്ഷമിക്കില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
കമ്മീഷനും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പവൻ ഖേര
രാമക്ഷേത്രത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സംഭാവനകൾ മാത്രമല്ല, 40 ശതമാനം വരെ കമ്മീഷനുകളും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു.
"മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു യോഗിയാണെങ്കിൽ, അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ജി പറഞ്ഞതുപോലെ, അദ്ദേഹം 'രാജധർമ്മ'ത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന നിലവാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ്, കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണന. എന്നാൽ അത് സംഭവിച്ചില്ല. ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ പോലും അഴിമതിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത യോഗി ആരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും," എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Also read:2020 ഡൽഹി കലാപ കേസ്; ഉമർ ഖാലിദിനും ഷര്ജീല് ഇമാമിനും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് ഡൽഹി കോടതി