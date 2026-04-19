'പ്രതിപക്ഷം തകർത്തത് കോടിക്കണക്കിന് ഹൃദയങ്ങള്, ഏപ്രിൽ 17 ഇരുണ്ട ദിനം': കേന്ദ്രമന്ത്രി അന്നപൂർണ ദേവി
വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയില് വിമർശിച്ച് കേന്ദ്ര വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രി അന്നപൂർണ ദേവി.
By PTI
Published : April 19, 2026 at 4:18 PM IST
ലഖ്നൗ : വനിതാ സംവരണ ബില് പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചതിനാൽ ഏപ്രിൽ 17 'കറുത്ത ദിനം' ആയി അറിയപ്പെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രി അന്നപൂർണ ദേവി. പ്രതിപക്ഷം പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് യുവരാജാക്കന്മാരാണെന്നും അന്നപൂർണ ദേവി ആരോപിച്ചു.
"ഈ സംവരണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവർക്ക് സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾക്ക് സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്യാം. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾക്കോ വിദൂര, പിന്നാക്ക മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കോ ഈ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല." -അന്നപൂർണ ദേവി പറഞ്ഞു.
"21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏപ്രിൽ 17 കറുത്ത ദിനമായി അറിയപ്പെടും. 2014 ന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകളെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരെ രാഷ്ട്രീയമായി ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള ഊഴമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്." -കേന്ദ്ര മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എന്നാൽ, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ശീലമായ വൃത്തികെട്ടതും സ്ത്രീവിരുദ്ധവുമായ മാനസികാവസ്ഥ, പുകമറ സൃഷ്ടിക്കല്, കാര്യങ്ങള് വഴിതിരിച്ച് വിടല് എന്നിവ ഏപ്രിൽ 17 ന് നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയത്തിലെ ഭേദഗതിയിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിനിടെ വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. അവർ ബില്ലിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം വരുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും അഭിലാഷങ്ങളും തകർത്തു," അവർ പറഞ്ഞു.
"കോൺഗ്രസ്, സമാജ്വാദി പാർട്ടി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ എന്നിവർ എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. സഭയിൽ കണക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ അവർ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. സ്ത്രീകൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ അവർ കോൺഗ്രസിനും എസ്പിക്കും ഡിഎംകെക്കും ടിഎംസിക്കും മറുപടി നൽകും," കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"അവർ ഒബിസിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 50 വർഷത്തിലേറെയായി രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ, ഒബിസികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ആരാണ് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞത്? രാജ്യം കോൺഗ്രസിനെ നിരസിച്ചപ്പോൾ, ഒബിസികളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. ഒബിസികളില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരില്ല, ഇന്ന് അവർ ഒബിസികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഒബിസികളെക്കുറിച്ചുള്ള മണ്ഡൽ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് വർഷങ്ങളോളം ആരാണ് അടിച്ചമർത്തുന്നത്? ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് തടഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ വൃത്തികെട്ട മനോഭാവമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒബിസി കമ്മിഷന് ഒടുവിൽ ഭരണഘടനാ പദവി ലഭിച്ചത്," -അവർ പറഞ്ഞു.
"സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണത്തിനായി സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല." -അഖിലേഷ് യാദവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്നപൂർണ ദേവി പറഞ്ഞു.
"ബാബാസാഹേബ് ഭീംറാവു അംബേദ്കർ തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ, ഭരണഘടനയെ ആരാധിക്കുകയും അതിന്റ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അതിനാൽ, വനിതാ സംവരണ ബില് കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നിറവേറ്റുന്നതിനായിരുന്നു. ഈ സംവരണം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻഡിഎ നടപ്പിലാക്കി." -അന്നപൂർണ ദേവി പറഞ്ഞു.
2029-ൽ നിയമസഭകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 816 ആയി ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പാർലമെന്റില് പരാജയപ്പെട്ടു. ലോക്സഭയിൽ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് 298 അംഗങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 230 എംപിമാർ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. വോട്ട് ചെയ്ത 528 അംഗങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ബില്ലിന് 352 വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്.
