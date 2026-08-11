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പത്ത്, ഇരുപത് രൂപയുടെ നൂറു കോടി പോളിമർ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കും; ആര്‍ബിഐയ്‌ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കി കേന്ദ്രം

10 രൂപയും 20 രൂപയും അടങ്ങിയ നൂറ് കോടി പോളിമർ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം.

POLYMER BANKNOTES APPROVAL RS 10 AND RS 20 POLYMER BANKNOTES POLYMER BANKNOTES TRAIL RBI
Reserve bank of india logo (IANS)
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By PTI

Published : August 11, 2026 at 4:37 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 5:13 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കീറിയതും മുഷിഞ്ഞതുമായ കറന്‍സി നോട്ടുകള്‍ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുന്നു. 10 രൂപയുടെയും 20 രൂപയുടെയും നൂറു കോടി പോളിമർ നോട്ടുകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുമതി നൽകി. ഫീല്‍ഡ് ട്രയലുകളുടെ ഫലം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വലിയ തോതിലുള്ള വിതരണത്തെക്കുറിച്ച് ആര്‍ബിഐ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ.

പോളിമർ നോട്ടുകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം ആർ‌ബി‌ഐ സർക്കാരിന് അയച്ചതായി ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍ രാജ്യസഭയിൽ രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകി. 1934 ലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 25 പ്രകാരമാണ് നോട്ടുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത്. "ഈ നിർദ്ദേശം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. ആർ‌ബി‌ഐ പ്രകാരം പോളിമർ നോട്ടുകൾ പേപ്പർ സബ്‌സ്‌ട്രേറ്റ് അധിഷ്‌ഠിത ബാങ്ക് നോട്ടുകൾക്കൊപ്പം പുറത്തിറക്കാൻ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്" അവർ പറഞ്ഞു.

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സംഭരണ ​​പ്രക്രിയ നിലവിൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ആർ‌ബി‌ഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പോളിമർ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ സമയപരിധിയോ ചെലവോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രായോഗികമായി നിർണയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിലും വളര്‍ച്ച

ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയുടെ കണക്കുകളും ധനമന്ത്രി രാജ്യസഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (സിപിഐ) അളക്കുന്ന ശരാശരി ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം 2023-24 ൽ 5.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2024-25 ൽ 4.6 ശതമാനമായും 2025-26 ൽ 2.1 ശതമാനമായും ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് നിര്‍മ്മല പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ചരക്ക് വിലയിലെ ആഘാതവും ആഗോള ഊർജ്ജ വിലയിലെ ഉയർച്ചയും, പച്ചക്കറി വിലയിലെ സീസണൽ കുതിച്ചുചാട്ടവും, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രതികൂല എൽ നിനോ സാഹചര്യങ്ങളും 2026-27 ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം 3.9 ശതമാനമായി ഉയരുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

എന്നിരുന്നാലും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പണപ്പെരുപ്പ ലക്ഷ്യമായ നാല് ശതമാനത്തേക്കാൾ താഴെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പല സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിരക്കുകൾ 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായും, 18 ശതമാനം 12 അല്ലെങ്കിൽ 5 ശതമാനമായും, 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനം/പൂജ്യമായും യുക്തിസഹമാക്കി. "ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്‌ടി) കൗൺസിലിൻ്റെ 56-ാമത് യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും 18 ശതമാനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിരക്ക്, അഞ്ച് ശതമാനം മെറിറ്റ് നിരക്ക്, 40 ശതമാനം പ്രത്യേക ഡീ-മെറിറ്റ് നിരക്ക് എന്നിവയുള്ള രണ്ട്-നിരക്ക് ഘടന കൊണ്ടുവന്നു" അവർ പറഞ്ഞു.

2026-27 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ (ബിസിഡി) ഫെബ്രുവരി 2 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന നിരവധി സാധനങ്ങളുടെമേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അസംസ്‌കൃത പാം ഓയിൽ, അസംസ്കൃത സോയാബീൻ ഓയിൽ, അസംസ്കൃത സൂര്യകാന്തി എണ്ണ എന്നിവയുടെ ബിസിഡി കുറയ്ക്കൽ, കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും മസൂറിന്‍റെ വികസന സെസിലും കുറവ്, മാർച്ചിൽ പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിന്‍റെയും കേന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 10 രൂപ കുറച്ചത് തുടങ്ങിയവ അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വില സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അധിക നടപടികളിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

വാർഷിക വരുമാനം 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആദായനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ വ്യക്തികളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനം വർധിപ്പിച്ചു. ഈ നടപടികൾ ഗാർഹിക ഉപഭോഗത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജിഡിപിയിൽ സ്വകാര്യ അന്തിമ ഉപഭോഗ ചെലവിൻ്റെ പങ്ക് 56.5-56.7 ശതമാനമായി സ്ഥിരത പുലര്‍ത്തുന്നതിനും ഇതിന് സഹായകമായെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിശീർഷ സ്വകാര്യ അന്തിമ ഉപഭോഗ ചെലവ് (പിഎഫ്‌സിഇ) 2025-26 ൽ 6.8 ശതമാനം ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ ജിഡിപി കണക്കുകളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. രാജ്യത്തെ വിലനിലവാരം സർക്കാർ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, സാമ്പത്തിക, ഭരണ, വിതരണ-വശ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

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Last Updated : August 11, 2026 at 5:13 PM IST

TAGGED:

POLYMER BANKNOTES APPROVAL
RS 10 AND RS 20 POLYMER BANKNOTES
POLYMER BANKNOTES TRAIL
RBI
PARLIAMENT APPROVE POLYMER BANKNOTE

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