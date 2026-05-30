സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ 'ഓപ്പറേഷൻ ദണ്ഡയാന'യുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസ്
സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുകയും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : May 30, 2026 at 3:25 PM IST
അമരാവതി: സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് പ്രത്യേക നടപടിയുമായി ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് പൊലീസ്. 'ഓപ്പറേഷൻ ദണ്ഡയാന' എന്ന പദ്ധതിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുകയും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകം മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. എല്ലാത്തരം സാങ്കേതികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ തെളിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താനും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളുടെ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ശിക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് ഒരു 'സ്പീഡ് ട്രയൽ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റവും' അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കോടതി വിചാരണകളുടെ പുരോഗതി തുടർച്ചയായി അവലോകനം ചെയ്യും. കൂടാതെ അവ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിചാരണകൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾക്ക് കൈമാറും. കുറ്റവാളികൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. ബലാത്സംഗം, ലൈംഗിക പീഡനം, പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിജിപ് ഹരീഷ് കുമാർ ഗുപ്തയും മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ദണ്ഡയാനിൻ്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി. എസ്എൽപിആർബി ചെയർമാൻ ആർകെ മീന, ഇൻ്റലിജൻസ് മേധാവി മഹേഷ് ചന്ദ്ര ലഡ്ഡ, അഡീഷണൽ ഡിജിപി എൻ മധുസൂദനൻ റെഡി വിവിധ ഐജിമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഓപ്പറേഷൻ ദണ്ഡയാനിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ ആവർത്തിച്ച് കുറ്റകൃത്യം നടത്തുന്ന കുറ്റവാളികളെയും സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ഉപയോഗിച്ച് ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യുന്നു. മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനങ്ങളുള്ള സിസിടിവികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇത്തരം വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. തിരിച്ചറിയുന്ന ലൈംഗിക കുറ്റവാളികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി അവർക്കെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ കേസുകളും പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി അതിവേഗ ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
സ്ത്രീ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ
സ്ത്രീ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 'അയൽപക്ക നിരീക്ഷണം' (Neighborhood Watch' program) എന്ന പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വഴി സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തികളുടെ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ അറിയിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
കൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ബോധവത്ക്കരണ ക്യാമ്പെയ്നുകളും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തും. അക്രമത്തിന് ഇരയായവർക്കായി മാനസിക പിന്തുണയും കൗൺസിലിങ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും.
Also Read: 14 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം നക്സൽ രഹിത ജാർഖണ്ഡ്; ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെയും കീഴടങ്ങലിൻ്റെയും അറസ്റ്റിൻ്റെയും പൂർണ്ണമായ കഥ