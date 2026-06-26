അമരാവതിയിൽ അത്യാധുനിക ഡ്രോൺ ഡെലിവറി ശൃംഖല വരുന്നു; ചരക്കുനീക്കത്തിൽ പുതിയ വിപ്ലവം
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അമരാവതി, വിജയവാഡ, ഗുണ്ടൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഡ്രോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക.
Published : June 26, 2026 at 10:55 AM IST
അമരാവതി: ആകാശത്തൂടെ പാറിനടന്ന് സാധനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ഡ്രോൺ ഡെലിവറി സംവിധാനം ഇനി സിനിമകളിലെ മാത്രം കാഴ്ചയല്ല. അമരാവതി തലസ്ഥാന മേഖലയിൽ അതിവിപുലമായ ഡ്രോൺ ഡെലിവറി ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി എപി ഡ്രോൺ കോർപറേഷനും ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയർബൗണ്ടും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഇതോടെ ചരക്കുനീക്ക രംഗത്ത് പുതിയൊരു വിപ്ലവത്തിനാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഡൽഹിയിൽ വച്ച് കരാർ
വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി രാംമോഹൻ നായിഡുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. എപി ഡ്രോൺ കോർപറേഷൻ എംഡി ഗീതാഞ്ജലി ശർമയും എയർബൗണ്ട് സ്ഥാപകൻ നമൻ പുഷ്പും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഇ-കൊമേഴ്സ്, ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് എയർബൗണ്ട് ഡ്രോൺ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
അമരാവതി, വിജയവാഡ, ഗുണ്ടൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഈ സേവനം. അടുത്ത വർഷത്തോടെ പ്രതിദിനം 10,000 ഡ്രോൺ സർവീസുകൾ നടത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് എപി ഡ്രോൺ കോർപറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഗുണ്ടൂരിലായിരിക്കും പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി ആദ്യം ആരംഭിക്കുക.
ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗതം
തദ്ദേശീയമായ ഒരു കമ്പനിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിവിപുലമായ ഡ്രോൺ ഡെലിവറി ശൃംഖല നിർമിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംമോഹൻ നായിഡു പറഞ്ഞു. ഈ പുതിയ കാൽവെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റി വളർത്തുന്നതെന്നും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെളിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിനും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത ഭരണത്തിനും കരുത്തുപകരുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എയർബൗണ്ട് പുതിയൊരു ഡെലിവറി മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, പുതിയ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിത്തറ പാകുക കൂടിയാണെന്ന് എപി ഡ്രോൺ കോർപറേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഗീതാഞ്ജലി ശർമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡ്രോൺ ഡെലിവറി സംവിധാനം ചരക്കുഗതാഗതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറ്റുകയാണെന്ന് എയർബൗണ്ട് സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ നമൻ പുഷ്പ് പറഞ്ഞു. 20 ടൺ ശേഷിയുള്ള ഒരു ട്രക്കിന് സമാനമായ രീതിയിൽ, ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ശൃംഖല നിർമിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രത്യേകതകൾ
വെറും ഒന്നര കിലോഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള, കാർബൺ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകളാണ് എയർബൗണ്ട് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളും അവയവങ്ങളും അതിവേഗം എത്തിക്കാനും, ഇ-കൊമേഴ്സ് രംഗത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേഗത്തിൽ സാധനങ്ങൾ കൈമാറാനും ഈ സംവിധാനം വലിയ രീതിയിൽ സഹായകമാകും.
ഗതാഗതക്കുരുക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ആകാശമാർഗം സാധനങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതോടെ സമയവും പണവും വലിയ തോതിൽ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. സാധാരണ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 20 മടങ്ങ് വരെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഡ്രോണുകൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു കിലോമീറ്ററിന് വെറും 10 പൈസ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ്. അമരാവതി ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ ഡ്രോൺ ഡെലിവറി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി പൂർണസജ്ജമാകുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ഡ്രോൺ ശൃംഖലകളിലൊന്നായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മാറും.
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