ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കൈനിറയെ സമ്മാനവുമായി പവൻ കല്യാൺ; വീട് നിർമിക്കാനും ടാറിട്ട റോഡിനും അനുമതി
കാഴ്ച പരിമിതരുടെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗങ്ങളായ ദീപികയുടെയും കരുണ കുമാരിയുടെയും വീടുകളിലേക്കാണ് വീട്ടുപകരണങ്ങള് എത്തിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് റോഡ് നിർമാണത്തിനും ഉത്തരവായി.
Published : December 14, 2025 at 11:38 AM IST
അമരാവതി: കാഴ്ച പരിമിതരുടെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ കിരീടം ചൂടിയ ദീപികയ്ക്കും കരുണ കുമാരിക്കും സമ്മാനങ്ങളയച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ. ശ്രീ സത്യസായി ജില്ലയിലെ തംബലഹട്ടി താണ്ടയിലുള്ള ദീപികയുടെ കുടുംബത്തിനും അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു ജില്ലയിലെ വന്തലാമമിഡിയിലുള്ള കരുണ കുമാരിയുടെ കുടുംബത്തിനുമാണ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ സമ്മാനമായി അയച്ചത്.
ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമുമായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ നേരത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയിലാണ് ഇവരുടെയും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയതും താരങ്ങൾക്ക് വീട്ടുപകരണങ്ങളും മറ്റ് സഹായങ്ങളും നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതും.
ഇരുവർക്കും വീട് വച്ച് നൽകാനും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വേണ്ട റോഡ് നിർമിക്കാനും ഉത്തരവായി. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഇരുവരുടെയും വീടുകളിലേക്ക് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ സമ്മാനമായി എത്തിച്ച് നൽകി. സ്പോർട്സ് ക്വാട്ടയിൽ രണ്ട് തെലുങ്ക് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പവൻ കല്യാൺ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച ശേഷം, അവർക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നൽകാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ റോഡില്ലെന്നും ഒരു മൺപാത മാത്രമാണുള്ളതെന്നും റോഡ് സൗകര്യം വേണമെന്നും ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗം ദീപിക ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റോഡ് നിർമാണത്തിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.
ശ്രീ സത്യസായി ജില്ലയിലെ തൻ്റെ ഗ്രാമപ്രദേശമായ തണ്ടയിൽ താമസിക്കുന്നവർ ശരിയായ റോഡില്ലാത്തതിനാൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ദീപിക പവൻ കല്യാണിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ സത്യസായി ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദീപികയുടെ ജന്മനാടായ ഹേമാവതി പഞ്ചായത്തിലെ തണ്ട റോഡ് നേരിട്ടെത്തി കണ്ട് വിലയിരുത്തി.
ഹേമാവതിയിൽ നിന്ന് തമ്പലഹെട്ടിയിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 3.2 കോടി രൂപയും ഗുന്നഹള്ളിയിൽ നിന്ന് തമ്പലഹെട്ടിയിലേക്കുള്ള അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് കോടി രൂപയും ചെലവിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം ഹിന്ദുപൂർ നഗരവികസന അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ടിസി വരുൺ, ജനസേന നേതാവ് പൊഡിലി ബാബുറാവു തുടങ്ങിയവർ തമ്പലഹട്ടി താണ്ടയിലെത്തി ദീപികയുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട ആദ്യ ഘട്ട സാധനങ്ങൾ കൈമാറി. സംസ്ഥാന ഫോക്ലോർ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാദമി ചെയർമാൻ വാമപൂരു ഗാംഗുലയ്യ, ജനസേന നേതാവ് വന്നേം റെഡ്ഡി, സതീഷ് റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയവരാണ് കരുണ കുമാരിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടുപകരണങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകിയത്.
പാചക ഉപകരണങ്ങൾ, ടിവി, ടേബിൾ ഫാൻ, മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ, കസേരകൾ, പായകൾ, സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകൾ, പ്രഷർ കുക്കറുകൾ, എൽഇഡി ബൾബുകൾ, ഇരുമ്പ് പെട്ടി, പാത്രങ്ങൾ, പുതപ്പുകൾ, തലയണകൾ, പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പവൻ കല്ല്യാണ് താരങ്ങളുടെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് അയച്ചത്.
ALSO READ: ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തി ഫുട്ബോൾ 'മിശിഹ'; കൊൽക്കത്തയിൽ 'മെസി മാനിയ'