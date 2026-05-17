ചെമ്മീൻ തീറ്റ വില വർധനവ്; മത്സ്യക്കൃഷി കർഷകർക്ക് പ്രയോജനകരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു
അക്വാകൾച്ചർ കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലന്ന് കർഷക പ്രതിനിധികൾ. മത്സ്യക്കൃഷി കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നടപടികളാവശ്യപ്പെട്ട് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന് കത്തെഴുതി.
By PTI
Published : May 17, 2026 at 1:51 PM IST
അമരാവതി: ചെമ്മീൻ തീറ്റ വില വർധനവിനെതിരെ മത്സ്യക്കൃഷി കർഷകർക്ക് പ്രയോജനകരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന് കത്തെഴുതി. മത്സ്യക്കൃഷി കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ സ്പെഷ്യൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബി രാജശേഖറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് കർഷകരുടെ താത്പര്യങ്ങളും ഉപജീവനവും സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.
പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യ, മാംസ കയറ്റുമതി, സോയ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ചെമ്മീൻ തീറ്റ വില വർധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് മത്സ്യക്കൃഷി കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. തീറ്റ വില വർധനവ് മത്സ്യക്കൃഷി മേഖലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ചെമ്മീൻ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ചെമ്മീൻ ഉത്പാദനം, തീറ്റ ഉപഭോഗ രീതികൾ, തീറ്റ വില, ഉത്പാദന കമ്പനികൾ നിർദേശിക്കുന്ന വർധനവ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ മത്സ്യകൃഷി സാഹചര്യം ഫിഷറീസ് കമ്മീഷണർ രാമശങ്കർ നായിക് വിശദീകരിച്ചു. സോയ, ഫിഷ് മീൽ, ഫിഷ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില 2026 ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെ കുത്തനെ വർധിച്ചതായി സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ അക്വാകൾച്ചറിലെ (സിഐബിഎ) ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വർധനവ് കാരണം തീറ്റയുടെ നിർമാണച്ചെലവ് കിലോഗ്രാമിന് ശരാശരി 31.03 രൂപ വർധിച്ചതായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2026 ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില 20 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചതായി തീറ്റ നിർമാണ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. മത്സ്യ വില ടണ്ണിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 2.4 ലക്ഷം രൂപയായും മത്സ്യ എണ്ണ 2.8 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 4.4 ലക്ഷം രൂപയായും സോയ 68,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1.1 ലക്ഷം രൂപയായും ഉയർന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓരോ ടൺ തീറ്റയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏകദേശം 25,000 രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത വരുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെടുകയും കിലോഗ്രാമിന് 25 രൂപ മുതൽ 31 രൂപ വരെ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില കുറയുമ്പോഴെല്ലാം അക്വാകൾച്ചർ കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ കമ്പനികൾ പരാജയപ്പെടുന്നതായും കർഷക പ്രതിനിധികൾ ആരോപിച്ചു. മത്സ്യ തീറ്റ നിർമാതാക്കൾ, സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ, കയറ്റുമതിക്കാർ എന്നിവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അക്വാകൾച്ചർ കർഷകർക്ക് അധിക ഭാരം ചുമത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
വേനൽക്കാല വിള പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നിലവിലുള്ള തീറ്റ വില തുടരണമെന്ന് കർഷക പ്രതിനിധികൾ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ആന്ധ്രപ്രദേശ് സംസ്ഥാന അക്വാകൾച്ചർ വികസന അതോറിറ്റി ലൈസൻസുള്ള അക്വാകൾച്ചർ ഫാമുകൾക്ക് യൂണിറ്റിന് 1.50 രൂപയ്ക്ക് സബ്സിഡിയുള്ള വൈദ്യുതിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോഴിത്തീറ്റ വിലനിർണയ നയത്തിന് സമാനമായി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ മാസവും ചെമ്മീൻ തീറ്റ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവതരിപ്പിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
Also Read: ഇന്ത്യയുടെ 1.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പരിഹാരമായി 'വെള്ളം'