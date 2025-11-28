ETV Bharat / bharat

കേരളത്തിന്‍റെ വള്ളംകളിയില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം; ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് റേസിങ്ങില്‍ കരുത്തുകാട്ടാൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ്, പരിശീലനം തകൃതി

തിരുപ്പതി, വിജയവാഡ, ഏലൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം വള്ളംകളിക്കായി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

DRAGON BOAT RACING AP ATHLETS PRACTICE BOAT RACING AP ATHLETS GOT MEDAL IN BOAT RACING BOAT RACING PRACTICE IN AP
Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 10:32 AM IST

അമരാവതി: വള്ളംകളിക്കും വള്ളംകളി മത്സരങ്ങള്‍ക്കും പേരുകേട്ട നാടാണ് കേരളം. പൊതുവേ ഓണം പോലുള്ള ഉത്സവങ്ങളിലായിരിക്കും വള്ളംകളി കൂടുതൽ പ്രചാരമാകുന്നത്. അയല്‍ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്ടിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലകായിക മത്സരങ്ങളും വിനോദങ്ങളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ചൈന, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൊതുവേ വള്ളംകളി മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപൂർവമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കുറച്ച് യുവ താരങ്ങൾ. തിരുപ്പതി, വിജയവാഡ, ഏലൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം വള്ളംകളിക്കായി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് റേസിങ്ങിലാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലന കേന്ദ്രവും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി കർണൂൽ നഗരത്തിൽ നിന്ന് 11 കീലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗാർഗേയപുരം തടാകത്തിൽ താരങ്ങൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 5 മുതൽ 9 വരെ കോച്ച് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നത്.

"തുടക്കത്തിൽ ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് റേസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവില്ലാതത്തിനാൽ തന്നെ വളരെ മോശം പ്രകടനമായിരുന്നു എല്ലാവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. പക്ഷെ പതുക്കെ ഈ കളിയെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അവർക്ക് മനസിലാക്കികൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇവർ കാഴ്‌ച വയ്‌ക്കുന്നത് മികച്ച പ്രകടനമാണ്. കൂടാതെ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലും സീനിയർ വിഭാഗത്തിലുമായി 50 ലധികം പേർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശീലനം നേടുന്നുണ്ട്", കോച്ച് പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ഒക്‌ടോബറിൽ ഗാർഗേയപുരം തടാകത്തിൽ നടന്ന സംസ്ഥാനതല മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് സ്വർണവും മൂന്ന് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവുമാണ് താരങ്ങൾ നേടിയത്. ഇവരുടെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി പേരെ ദേശീയതല മത്സരത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സീനിയർ വിഭാഗത്തിലെ നാല്‌ പേരെ സംസ്ഥാന ടീമിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഡൽഹി യമുന തീരത്ത് നടന്ന 13-ാമത് ദേശീയ ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് മത്സരത്തിൽ കർണൂൽ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നബി സാഹിബ് വെങ്കല മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി. ഭോപ്പാലിൽ നടന്ന ദേശീയ മത്സരത്തിൽ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തത് 10 താരങ്ങളാണ്. നാലാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ താരങ്ങൾ അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശീയ മത്സരങ്ങൾക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.

അതേസമയം ഇത്രയും പേർ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്കായി ഒരു ബോട്ട് മാത്രമേ പരിശീലനത്തിനായി ലഭ്യാമാക്കുന്നുള്ളു. ഓരോ ബോട്ടിലും 10 കളിക്കാരെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊളളാൻ കളിയുള്ളു. 50 പേർ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനാൽ തന്നെ ഒരു സമയം 10 പേർക്ക് മാത്രമേ പരിശീലനം നടത്താൻ കഴിയുള്ളു. ബാക്കി 40 പേർ അത്രയും നേരം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കൂടുതൽ ബോട്ടുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താരങ്ങൾ സർക്കാരിന് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

