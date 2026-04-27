ETV Bharat / bharat

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ശരിവച്ച് സുപ്രീം കോടതി; തൊണ്ടി കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജു പ്രതിസന്ധിയിൽ

കേസിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഹാജരാകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ അഭിഭാഷകരുടെ അപേക്ഷയും സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല

ANTONY RAJU SUPREME COURT THONDI CASE KERALA MINISTER EVIDENCE TAMPERING CASE UPDATES ANTONY RAJU JAIL POSSIBILITY
ആൻ്റണി രാജു (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 11:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്ന കേസിൽ മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രിയും എംഎൽഎയുമായ ആൻ്റണി രാജുവിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കനത്ത തിരിച്ചടി. കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും വിചാരണ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുമുള്ള രണ്ട് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും പരമോന്നത കോടതി തള്ളി.

ഇതോടെ നെടുമങ്ങാട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന വിചാരണ നടപടികളിൽ ആൻ്റണി രാജുവിന് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും. കേസിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഹാജരാകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ അഭിഭാഷകരുടെ അപേക്ഷയും സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ ഇല്ല
തൊണ്ടി കേസിൽ ആൻ്റണി രാജു വിചാരണ നേരിടണമെന്നും കേസിൻ്റെ വിചാരണ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം. വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് ആൻ്റണി രാജു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാനോ നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ അനുവദിക്കാനോ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് തയ്യാറായില്ല.

കേസിൽ ആൻ്റണി രാജുവിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റമുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും സുപ്രീം കോടതി അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ വിചാരണ കോടതിയിലെ നിയമനടപടികൾ മുൻ മന്ത്രിക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിചാരണ കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം ആൻ്റണി രാജുവിന് ജയിൽ ശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗൗരവമേറിയ കേസാണിത്.

വിവാദമായ തൊണ്ടി കേസ്
1990-ൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി പിടിയിലായ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരനെ രക്ഷിക്കാൻ കേസിൻ്റെ തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്നാണ് ആൻ്റണി രാജുവിനെതിരെയുള്ള കേസ്. സംഭവസമയത്ത് പ്രതിയായ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരൻ്റെ പ്രധാന അഭിഭാഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോടതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തൊണ്ടിമുതൽ കോടതി ജീവനക്കാരൻ്റെ സഹായത്തോടെ രഹസ്യമായി പുറത്തുകടത്തി വെട്ടിചെറുതാക്കി തിരികെവച്ചു എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപണം.

രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ അടിവസ്ത്രം പ്രതിക്ക് പാകമാകില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് പ്രതിയെ അന്ന് വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്ന് വെറുതെ വിടാൻ അഭിഭാഷകന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന പ്രത്യേക പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലാണ് തൊണ്ടിമുതലിൽ ഗുരുതരമായ കൃത്രിമം നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായ ഇത്തരം സംഭവം അന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു.

പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയ കേസിൽ അടുത്തിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടലുണ്ടായത്. വീണ്ടും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കേസിൽ സിആർപിസി പ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്താനും വിചാരണ വേഗം പൂർത്തിയാക്കാനും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

പരമോന്നത കോടതിയിൽ നിന്നും അടിയന്തര ആശ്വാസം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആൻ്റണി രാജു വിചാരണ നടപടികളോട് പൂർണമായും സഹകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തി വിചാരണ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന നിലപാടാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമവാഴ്ചയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കോടതി ഈ കേസിൽ കർശന നിർദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിചാരണ കോടതി വിശദമായി പരിശോധിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ച സംഭവമായതിനാൽ കേസിൻ്റെ നിർണായക നാൾവഴികളും എന്താവുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.