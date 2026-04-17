മോദിയെ മജീഷ്യനെന്ന് പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി; ലോക്സഭയിൽ വാക്പ്പോരും പ്രതിഷേധവും, മര്യാദ പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി
ബിജെപിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. മോദിയെ മജീഷ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ മജീഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ചരിത്രവും അറിയാവുന്ന യഥാർത്ഥ ശക്തി മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. ബിജെപി സ്ത്രീകളെ കരുവാക്കുന്നെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Published : April 17, 2026 at 5:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ മജീഷ്യനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വ്യവസായി അദാനിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സിന്ദൂറിൻ്റെ മജീഷ്യൻ, ബാലാകോട്ടിൻ്റെ മജീഷ്യൻ, നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ മജീഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. മജീഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ചരിത്രവും അറിയാവുന്ന യഥാർത്ഥ ശക്തി മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മജീഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നത് മുതലുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ആ ശക്തിക്ക് അറിയാം എന്നും വിമർശിച്ചു.
തുടർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ശക്തമായി എതിർത്തു. രാഹുലിൻ്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ 60 വർഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് റിജിജു സഭയിൽ ചോദിച്ചു. രാഹുലിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ 'പാർലമെൻ്ററി വിരുദ്ധ'മാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ സഭയുടെ അന്തസിനെ തകർക്കുന്നതാണെന്നും പാർലമെൻ്റ് നടപടികളിൽ മാന്യത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിനെതിരെ ബിജെപിയിൽ നിന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. ഇതോടെ ലോക്സഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വാക്പോരും നടന്നു. പിന്നാലെ മജീഷ്യൻ പരാമർശം സഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നതായി സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.
ബിജെപി സ്ത്രീകളെ കരുവാക്കുന്നെന്ന് രാഹുൽ
തുടർന്ന് വനിതാ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ സംസാരിച്ചു. ഇത് ഒരു വനിതാ ബില്ല് അല്ലെന്നും ബില്ലിന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളം മറയായി ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭൂപടം മാറ്റാൻ മോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷട്രീയ ഭൂപടം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആവശ്യമാണ്. ഒരു ദേശവിരുദ്ധ നീക്കത്തിനും അനുവദിക്കില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം നൽകുന്നതിനുപകരം ഇന്ത്യയിലെ സമൂഹം ദളിതരോടും ഒബിസികളോടും എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നും അവരുടെ സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരിമാറിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞു. ജാതി സെൻസസ് മറികടന്ന് ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ബിജെപി പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു.
ബിജെപി ഒബിസികളെയും ദലിതുകളെയും ഹിന്ദുക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ രാജ്യത്ത് അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും നൽകുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഭയിൽ ബിജെപിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ബിജെപിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ദേശവിരുദ്ധ നീക്കമാണെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു.
