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ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകനെതിരെയുള്ള കസ്‌റ്റഡി മർദനക്കേസ്; റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ

ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാന്നിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'ലോക് മിലാനി' എന്ന പേരിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിക്കിടെ മോഹൻജിത് സിങ്ങ് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.

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mohanjit singh admitted at sangrur civil hospital (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 5:48 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബിലെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകനായ മോഹൻജിത് സിങ്ങിനെയും കുടുംബത്തെയും പഞ്ചാബ് പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ വച്ച് ക്രൂരമായ മർദ്ദനവും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ നടപടിയെടുത്ത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ (എൻഎച്ച്‌ആർസി). ബിജെപി നേതാവും രാജ്യസഭാ കമ്മറ്റിയംഗവുമായ തരുൺ ചുഗ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസ് എടുത്തത്.

കേസിൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തി രണ്ട് ആഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പഞ്ചാബ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (ഡിജിപി), സംഗ്രൂർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് (എസ്‌പി), സംഗ്രൂർ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് എന്നിവർക്ക് എൻഎച്ച്‌ആർസി അംഗം പ്രിയങ്ക് കാനൂംഗോ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.

സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാന്നിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'ലോക് മിലാനി' എന്ന പേരിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിക്കിടെ മോഹൻജിത് സിങ്ങ് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് സിങ്ങിനെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി. മോഹൻജിത് സിങ്ങിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഗുരുതരമായ അതിക്രമങ്ങളാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് തരുൺ ചുഗ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദേശം

മോഹൻജിത് സിങ്ങിനെ ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കോ-ലീഗൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാൻ കമ്മിഷൻ അധികാരികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണമായ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഒരു പെൻഡ്രൈവിലാക്കി സമർപ്പിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. എഫ്‌ഐആർ, കസ്‌റ്റഡി രേഖകൾ, കസ്‌റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത എല്ലാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ, മോഹൻജിത് സിങ്ങിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയും സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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കൂടാതെ കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മെഡിക്കൽ രേഖകളും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് വിവരങ്ങളും മറ്റ് തെളിവുകളും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

അതേസമയം, മോഹൻജിത് സിങ്ങിനെതിരെയുള്ള കസ്‌റ്റഡി മർദ്ദനത്തിനും വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽപ്പിച്ചതിനും അപമാനിച്ചതിലും കോടതി അടിയന്തരമായി സ്വമേധയാ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാർ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വാസു രഞ്ജൻ പഞ്ചാബ്- ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസിന് കത്തെഴുതി. 48 മണിക്കൂറിനകം കോടതി നടപടികളോ അന്വേഷണമോ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പൊതുതാത്‌പ്പര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ബാർ കൗൺസിൽ നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വാസു രഞ്ജൻ പറഞ്ഞു.

തരുൺ ചുഗിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന

മോഹൻജിത് സിങ്ങിനെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് തരുൺ ചുഗ് പ്രതികരിച്ചു. "പഞ്ചാബിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത് പീഡിപ്പിക്കുകയും വൈദ്യുത ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിച്ച് മുറിവുകളിൽ ഉപ്പ് വിതറുകയും ചെയ്‌തു. പൊലീസും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് പഞ്ചാബിൽ ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു. മോഹൻജിത് സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്", എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചാത്തല സംഭവം

സെപ്‌തംബർ 2 ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ സംഗ്രൂരിലെ ഷെരോൺ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പൊതുയോഗം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, വേദിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 200 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മോഹൻജിത് സിങ്ങ് കരിങ്കൊടി കാട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ, പൊലീസ് സിങ്ങിനെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. എന്നാൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ താൻ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയായെന്ന് മോഹൻജിത് ആരോപിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മറ്റ് നേതാക്കളും പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയത്.

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TAGGED:

NHRC ACTION ON PUNJAB CASE
CUSTODIAL TORTURE ON MOHANJIT SINGH
ANTI DRUG ACTIVIST MOHANJIT SINGH
RAJYA SABHA MEMBER TARUN CHUGH
NHRC ACTION MOHANJIT SINGH CASE

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