'ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പാർട്ടിയില് തുടരും, ഇല്ലെങ്കില് പഴയ പോലെ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും', ബിജെപിയില് അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി അണ്ണാമലൈ
അമിത് ഷായും മോദിയും ശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയം നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൻ്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാന് പാര്ട്ടിയില് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്ന് അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു.
Published : November 1, 2025 at 11:10 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ ബിജെപിയുടെ മുഖവും മുൻ അധ്യക്ഷനവുമായ കെ അണ്ണാമലൈ പാര്ട്ടിക്കെതിരെ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയത് ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു. അടുത്ത വര്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ബിജെപിക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച് പ്രധാന നേതാവിൻ്റെ പ്രസ്താവന. എഐഡിഎംകെയുമായി ബിജെപിക്ക് സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തില് കൂടിയാണ് പാര്ട്ടിക്കെതിരെ പരോക്ഷ വിമര്ശനവുമായി അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്.
തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ബിജെപിയില് തുടരുമെന്നും അല്ലെങ്കില് രാജിവച്ച് പഴയ പോലെ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നും ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം സ്വമേധയാ ഉള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നും, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി ആരെയും അതിൽ തുടരാൻ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടില് എന്ഡിഎ പ്രതിസന്ധിയിലായെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പരമാര്ശം.
അതേസമയം, തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇവിടെ തുടരും. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ രാജിവച്ച് കൃഷി തുടരും. സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയും. നിര്ബന്ധിച്ച് ഒരാള്ക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും തുടരാൻ കഴിയില്ല. രാഷ്ട്രീയം സ്വമേധയാ ഉള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമിത് ഷായും മോദിയും ശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയം നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് താൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാർട്ടിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തകനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നല്ല രാഷ്ട്രീയം നൽകുന്ന ഒരു സഖ്യമാകുമെന്ന പൂർണ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് താൻ ഈ പാര്ട്ടിയില് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്നും ബിജെപി നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഇന്ന് ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം? ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകരുത്? ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല. ഞാൻ ഒരു സാധാരണ സേവകനാണ്. സ്വന്തം പണം ചെലവഴിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാമെല്ലാവരും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുകയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതേ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
ഞാൻ എപ്പോഴും നേരെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. തമിഴ്നാടിന് നല്ലത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതി പലരും സാഹസങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല. ഉചിതമായി എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിയമസഭയുടെ എല്ലാ മര്യാദകളും എനിക്കറിയില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മോദിയിലുള്ള തൻ്റെ വിശ്വാസം അൽപ്പം പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. തനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അറിയാം. ആദ്യ തലമുറയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും കർഷകനും എന്ന നിലയിൽ, മാറ്റത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം താൻ തുടരുന്നുവെന്നും അണ്ണാമലൈ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ന്യായമായ വോട്ടർ പട്ടികയ്ക്കായി സ്പെഷ്യൽ ഇന്സൻ്റീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് അണ്ണാമലൈ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തകരെ നിയമിക്കുന്നതില് ഡിഎംകെ പരജയപ്പെട്ടു. വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇടപെട്ട് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
