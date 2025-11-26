സിവിൽ സർവീസ് മോഹം പൂവണിഞ്ഞില്ല; ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി പുസ്തകശാല തുറന്ന് ബിഹാർ സ്വദേശി
നാൽപ്പത് വർഷമായി പുസ്തക ശാല നടത്തുന്ന ഒരാള്. സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആകണം എന്ന ലക്ഷ്യം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്കായി പുസ്തക ശാല നടത്തി വഴികാട്ടിയായ വ്യക്തി.
Published : November 26, 2025 at 7:44 PM IST
പട്ന: സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത പലരും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് തണലൊരുക്കി കൂടെ നില്ക്കും. ഇതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നളന്ദ നിവാസിയായ അനിൽ കുമാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഐഎഎസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആകുക എന്നത്. പക്ഷേ രാപ്പകലുകളോളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല.
ഒരു കർഷകത്തൊഴിലാളിയുടെ മകനായ അനിൽ കുമാർ പലതവണ യുപിഎസി, ബിപിഎസി പരീക്ഷകൾ എഴുതി. പക്ഷെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല. തുടർന്ന് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന മോഹം മാറ്റിവച്ച് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ ഒരു പുസ്തകശാല ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പട്നയിലെ സെയ്ദ്പൂർ ഹോസ്റ്റലിനടുത്തുള്ള മൊയ്നുൽ ഹഖ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് പിന്നിൽ അനില് കുമാർ ബുക്ക് സെൻ്റർ തുറന്നു. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾക്കുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുക എന്നയാതിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഈ പുസ്തക ശാല ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ കഥ ഏറെ വിചിത്രമാണെന്നാണ് അനില് കുമാർ പറയുന്നത്. പുസ്തക ശാല തുറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ ആവശ്യമുള്ള പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സമയം ചില സുഹൃത്തുക്കൾ സഹകരിച്ച് രണ്ടായിരം രൂപ നൽകി. പിന്നീട് കുറേ ആളുകൾ ചേർന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം സംഭാവന നൽകി. അതിന് ശേഷമാണ് കട ആരംഭിച്ചതെന്ന് അനിൽ കുമാർ പറയുന്നു.
പുസ്തക ശാല തുടങ്ങി അധികം വൈകാതെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ തിരക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ച് വന്നു. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ തിരക്കും ഉത്സാഹവും അനിലിനെയും ആവേശഭരിതനാക്കി. പിന്നീട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഈ പുസ്തക ശാല പ്രദേശത്തെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമായി ഉയർന്നുവന്നു.
"വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാ തയാറെടുപ്പിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിയാം. അതിനാൽ എങ്ങനൊക്കെ തയാറെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിദ്യാർഥികളോട് നിർദേശിക്കുമായിരുന്നു. ഓരോ തലത്തിലുള്ള തയാറെടുപ്പിനും ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയും. ഞാൻ കട തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം വെറും രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രം ആയിരുന്നു. അതും മറ്റുള്ളവർ സംഭാവന ചെയ്തത്.
എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കർഷകനായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. അതിനാലാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു സഹായമായി ഈ പുസ്തക ശാല ആരംഭിച്ചത്", -അനിൽ കുമാർ പറയുന്നു.
നാൽപ്പത് വർഷമായി പുസ്തക ശാല നടത്തുന്നു
1986 ൽ സ്ഥാപിതമായ കുമാർ ബുക്ക് സെൻ്ററിൽ നാൽപ്പത് വർഷമായി തുടർച്ചയായി മത്സര പരീക്ഷാ പുസ്തകങ്ങളും എൻസിഇആർടി പുസ്തകങ്ങളും വിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നപ്പോഴും പുസ്തകശാല തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ മുഖർജി നഗറിൽ ആണ് പുസ്തക ശാല.
ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ഇവിടെനിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ കടയിൽ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള മത്സര പരീക്ഷാ പുസ്തകങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വോളിയവും ലഭ്യമാണെന്നും അനില് കുമാർ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ചേരാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനിൽ കുമാറിൻ്റെ മക്കൾ ഇന്ന് ഉന്നത നിലയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കളിലൂടെയാണ്. 2011 ൽ മകൻ ആശിഷ് ഭാരതി യുപിഎസ്സി പരീക്ഷ പാസാകുകയും ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുകയും ചെയ്തു. മകൾ അനിഷ ഭാരതി പിസിഎസ് പരീക്ഷ പാസായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മരുമകൾ സ്വപ്ന ഗൗതം മെഷ്റാമും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. മരുമകൻ മോഹിത് കുമാർ അലൈഡ് ഓഫിസറും ആണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു.
പുസ്തക ശാലയ്ക്കപ്പുറം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും
യുപിഎസ്സി, ബിപിഎസ്സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെബിസി ഐഎഎസ് അക്കാദമി എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നിരവധി ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്.
"ഈ കട എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ തോന്നും. ഇവിടുത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാണ് ഞാൻ ബിഎസ്എസ് പരീക്ഷ പാസായത്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഇവിടെ എത്തുന്നു", എന്ന് ഗയയിലെ ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണർ പ്രകാശ് നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ ബിപിഎസ്സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. പതിവായി ഇവിടെ വരാറുണ്ട്", എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥി ചന്ദൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.
അനിൽ കുമാറിൻ്റെ അനന്തരവൻ പ്രമോദ് കുമാറും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ട്. കടയിൽ ഏകദേശം 4,000 പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'ഈ കടയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി ഇന്ന് നിരവധി ആളുകളാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറാകുന്നത്. ഇത് നിസാരകാര്യമല്ല. എനിക്ക് സാധിക്കാത്തത് എത്രയോ വിദ്യാർഥികൾ നേടിയെടുക്കുന്നു. ഞാനും എൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനവും ഒരു നാഴിക്കല്ലാകുകയാണ്. എല്ലാവരും വായിച്ച് വളരട്ടെ' എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: 'ഏജ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ'; 73-ാം വയസിൽ സ്വന്തമാക്കിയത് 73 ഡിഗ്രികൾ