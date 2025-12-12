Kerala Local Body Elections2025

ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒമ്പത് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, അനുശോചിച്ച് രാഷ്‌ട്രപതി

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം. ഒമ്പത് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

representational image (ani)
ETV Bharat Kerala Team

December 12, 2025

അമരാവതി: ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒമ്പത് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു (എഎസ്ആർ) ജില്ലയിലെ ചിന്തുരുവിനും ഭദ്രാചലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഘാട്ട് റോഡിലാണ് സംഭവം. നിലവിൽ അപകടം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണവും അപകടത്തിൽ പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്.

ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായും നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും എഎസ്ആർ ജില്ലാ കലക്‌ടർ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ഭദ്രാചലം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണവും അപകടത്തില്‍ പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്തിവരികയാണ് എന്നും കലക്‌ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ട്രക്ക് കൊക്കയിലേയ്‌ക്ക് മറിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച സംഭവം

അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ട്രക്ക് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ അപകടത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 22 പേർ ട്രക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നിലവിൽ അസമിലെ ടിൻസുകിയ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 21 പേർ മരിച്ചെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

അരുണാചൽ പ്രദേശ് അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 21 പേർ മരിച്ചതായും ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടതായും ടിൻസുകിയ ജില്ലയിലെ സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് മായങ്ക് കുമാർ പറയുന്നു. എല്ലാവരും അസമിലെ ടിൻസുകിയ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബർ 8 ന് അഞ്ജാവ് ജില്ലയിലെ ഹയുലിയാങ്ങിനും ചഗ്ലഗാമിനും ഇടയിലുള്ള റോഡിലായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾക്കായി ആളുകൾ ഹയുലിയാങ്ങിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ട്രക്ക് കുന്നിൻ പ്രദേശത്തുനിന്ന് തെന്നിമാറി ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.

ഇവിടെനിന്നും തലനാരിഴയ്‌ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ ചിപ്ര ജിആർഇഎഫ് ക്യാമ്പിൽ എത്തി അധികൃതരെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറം ലോകമറിയുന്നത്. തുടർന്ന് അധികൃതർ ഉടനടി അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേയ്‌ക്ക് പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

