ഇരട്ടി ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 50 ലക്ഷം തട്ടി; യുവതിയെ കൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വീപ്പയിലാക്കി കുഴിച്ചുമൂടി
ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകാമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം
Published : August 28, 2026 at 12:22 PM IST
അമരാവതി: ഇരട്ടി ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം യുവതിയെ ബന്ധുവായ സ്ത്രീ കൊലപ്പെടുത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് വീപ്പയിലാക്കി കുഴിച്ചുമൂടി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രകാശം ജില്ലയിലെ മാർക്കാപുരത്താണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടന്നത്. കാണാതായ യുവതിക്ക് വേണ്ടി പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
ഇരട്ടി ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്
പെദ്ദാരവീടു മണ്ഡലത്തിലെ പ്രഗല്ലപ്പാട് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മുദമഞ്ചു ആദിലക്ഷ്മി (32) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ അർഥവീടു മണ്ഡലത്തിലെ വീരഭദ്രപുരം സ്വദേശിയും ആദിലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവുമായ സ്ത്രീയെയും മകനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഉയർന്ന പലിശയും ഇരട്ടി ലാഭവും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് പ്രതി ആദിലക്ഷ്മിയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയത്.
ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകാമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം. തുടക്കത്തിൽ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ ഇരട്ടി പ്രതി തിരികെ നൽകിയിരുന്നു. ഇത് വിശ്വസിച്ച ആദിലക്ഷ്മി തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഇവർക്ക് നൽകി. ഇതിന് പുറമെ തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം വിറ്റും ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പൂർണമായും അവഗണിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് വലിയ തുകകൾ കടം വാങ്ങിയും ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ബന്ധുവിന് കൈമാറി.
കൊലപാതകം ആസൂത്രിതം
എന്നാൽ പണം ലഭിച്ചതോടെ പ്രതി തുക തിരികെ നൽകാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ തുടങ്ങി. പണം തിരികെ വേണമെന്ന് ആദിലക്ഷ്മി കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പ്രതി പദ്ധതിയിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ പണം നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ആദിലക്ഷ്മിയെ പ്രതി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. തുടർന്ന് കുടിക്കാൻ നൽകിയ പാനീയത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തി നൽകി. ആദിലക്ഷ്മി മയങ്ങിവീണതോടെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൃതദേഹം ഒരു വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലാക്കി ഗ്രാമത്തിലെ എറകൊണ്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ കൃഷിയിടത്തിൽ കുഴിച്ചുമൂടുകയായിരുന്നു. തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുവതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
മൊബൈൽ സിഗ്നൽ വഴി കുടുങ്ങി
ആദിലക്ഷ്മിയെ കാണാതായതോടെ ഭർത്താവ് ബാലഗുരവയ്യ ജൂൺ 24ന് പെദ്ദാരവീടു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ജൂലായ് 21ന് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. യുവതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സിഗ്നലുകൾ വീരഭദ്രപുരത്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ പൊലീസ് ബന്ധുവായ സ്ത്രീയെയും നാട്ടുകാരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടക്കത്തിൽ കുറ്റം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും, ഇവരെയും മകനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.
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പ്രതി നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച മൃതദേഹം കുഴിച്ചുമൂടിയ സ്ഥലം പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് ചില തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണ്ടൂരിൽ നിന്നുള്ള ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ എത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിയായ സ്ത്രീയുടെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റ് രണ്ടുപേർ കൂടി ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുണ്ടെന്നും ഏകദേശം 60 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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