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ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 'എഐ-പവർഡ് ടൂറിസം' സംസ്ഥാനമാകാനൊരുങ്ങി ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എ ഐ- പവർഡ് ടൂറിസം സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാ വിഷൻ-2047 കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ചരിത്രപരമായ ചുവടുവയ്പ്പ് നടത്തുകയാണെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി കന്ദുല ദുർഗേഷ് പറഞ്ഞു.

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Andhra Pradesh Tourism Minister Kandula Durgesh (ETV Bharat file)
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By PTI

Published : July 7, 2026 at 6:51 PM IST

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അമരാവതി: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എ ഐ-പവർഡ് ടൂറിസം സംസ്ഥാനമാകാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി കന്ദുല ദുർഗേഷ്. ടൂറിസം മേഖലയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വൻ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് മികച്ച യാത്രാനുഭവങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നും ഇതുവഴി പുതിയ നേട്ടം കൈവരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൊവ്വാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എഐ- പവർഡ് ടൂറിസം സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം ഡവലപ്‌മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷനും (എപിടിഡിസി) എക്‌സ്‌പ്ലോററും സംയുക്തമായി ധാരണാപത്രം (എംഒയു) ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

"ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എ ഐ- പവർഡ് ടൂറിസം സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്ര വിഷൻ-2047 കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ചരിത്രപരമായ ചുവടുവയ്പ്പ് നടത്തുകയാണ്," കന്ദുല ദുർഗേഷ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. മംഗളഗിരിയിലെ വിജയകരമായ പൈലറ്റ് പദ്ധതിയെത്തുടർന്ന്, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 100-ലധികം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എ ഐ സേവനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആദ്യ വർഷം തന്നെ 30 പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിക്കുമെന്നും തുടർന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുടനീളം ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്യു ആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾ, കോട്ടകൾ, ബീച്ചുകൾ, ഗുഹകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വോയ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്‌സ്റ്റ് വഴി 130-ലധികം ഭാഷകളിൽ എ ഐ- പവർഡ് സംഭാഷണങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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സേവനം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകും. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സന്ദർശകർക്ക് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയിൽ മനസിലാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ സന്ദർശകർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും സംവേദനാത്മകവുമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എ ഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തെലുങ്ക് ഭാഷയിൽ താൻ നേരിട്ട് പരീക്ഷിച്ചുവെന്നും അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൃത്യവും സംവിശേഷവുമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി.

മംഗളഗിരി പൈലറ്റ് പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഈ സംരംഭത്തിന് പ്രോത്സാഹജനകമായ പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ടൂറിസം മന്ത്രി കന്ദുല ദുർഗേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് വൻകിട ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളും എ ഐ ഹബ്ബുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിശാഖപട്ടണത്ത് വൻ നിക്ഷേപത്തോടെ ഗൂഗിൾ എഐ ഹബ്ബ് വരുന്നു. ഇത് ടൂറിസം മേഖലയുടെ ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായകമാകും.

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TAGGED:

INDIA FIRST AI TOURISM
ANDHRA PRADESH AI POWERED TOURISM
INDIAS FIRST AI POWERED TOURISM
TOURISM MINISTER KANDULA DURGESH
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