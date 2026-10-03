ആന്ധ്രയിലെ മരുന്ന് ഫാക്ടറിയിൽ ബോയിലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വൻ ദുരന്തം; നാല് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, 12 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്!
വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഷിഫ്റ്റിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ബോയിലർ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിൽ വൻ തീപിടിത്തവുമുണ്ടായി.
Published : October 3, 2026 at 12:11 PM IST
തിരുപ്പതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി ജില്ലയിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായ മേഖലയായ ശ്രീസിറ്റിയിൽ വൻ ഫാക്ടറി അപകടം. പ്രശസ്ത മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ 'ടിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ' ഫാക്ടറിയിലെ ബോയിലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നാല് തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ 12 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദുരന്തമുണ്ടായത്.
രാത്രിയിലെ വിപത്ത്; രണ്ട് പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു
വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഷിഫ്റ്റിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ബോയിലർ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിൽ വൻ തീപിടിത്തവുമുണ്ടായി. രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ കരിഞ്ഞു മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മറ്റ് രണ്ട് പേരെ ഉടൻ തന്നെ തടയിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
മരിച്ചവരിൽ രണ്ടുപേരെ സത്യവേട് മണ്ഡലത്തിലെ ചെരിവി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിന്ന മസ്താൻ (45), തമിഴ്നാട്ടിലെ മാദരപാക്കം സ്വദേശിയായ രമേശ് (45) എന്നിവരായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി രണ്ടുപേരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. പരിക്കേറ്റ 12 പേരെയും വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തകരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.
അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു
ശ്രീസിറ്റിയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും ഐ.ടി മന്ത്രി നാര ലോകേഷും അനുശോചിച്ചു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി അറിയിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചതും സൗജന്യവുമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് അടിയന്തര നിർദേശം നൽകി. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി നാര ലോകേഷ് ഉറപ്പുനൽകി.
അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി
സംഭവമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വാസംസെട്ടി സുഭാഷ് അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി എത്രയും വേഗം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ഫാക്ടറികളിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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