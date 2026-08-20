അവയവക്കടത്ത് തടയാൻ കർശന നിയമം; പുതിയ ബിൽ പാസാക്കി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിയമസഭ
'ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മനുഷ്യ അവയവമാറ്റ (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ്-2026' ന് പകരമായാണ് ഈ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : August 20, 2026 at 10:28 AM IST
അമരാവതി: അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും അനധികൃത അവയവക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുമായി സുപ്രധാന തീരുമാനവുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 2011ലെ അവയവമാറ്റ (ഭേദഗതി) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി 1995ലെ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കി. ആരോഗ്യ മന്ത്രി സത്യകുമാർ യാദവാണ് ബുധനാഴ്ച ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങളുടെയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാനത്തെ അവയവദാന പദ്ധതിയായ ജീവൻദാൻ എന്നിവയുടെയും ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തോടെ നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച 'ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻസ് (അമെൻഡ്മെൻ്റ്) ഓർഡിനൻസ്-2026'ന് പകരമായാണ് പുതിയ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അവയവക്കടത്ത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നിയമം കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അവയവദാന രംഗത്ത് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പ്. പലപ്പോഴും അവയവങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് കാരണം നിരവധി രോഗികളാണ് ചികിത്സ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്.
നിയമത്തിൻ്റെ പരിധി വിപുലീകരിച്ചു
നിയമത്തിൻ്റെ പരിധി വിപുലീകരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി. അവയവങ്ങൾക്ക് പുറമെ ത്വക്ക്, നേത്രപടലം (കോർണിയ), ഹൃദയ വാൽവുകൾ, പേശികൾ, മജ്ജ തുടങ്ങിയ കോശങ്ങളുടെയും മാറ്റിവയ്ക്കൽ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ നിയമവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിയമത്തിൻ്റെ പേര് 'ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ആക്ട്' (THOTA) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
അവയവ കൈമാറ്റത്തിന് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ
അവയവങ്ങളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിർണായക മാറ്റങ്ങളും ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുത്തശ്ശി, മുത്തച്ഛൻ, പേരക്കുട്ടികൾ എന്നിവരെയും അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള 'അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ' പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പുതിയ ഭേദഗതികൾ വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ പേർക്ക് അവയവദാന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കും.
കൂടാതെ, രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അനുയോജ്യമായ അവയവങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥയും പുതിയതായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ രോഗിക്ക് അനുയോജ്യമായ അവയവം മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും, പകരം അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ രോഗിക്ക് ആദ്യത്തെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവയവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് അവയവങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സർക്കാർ
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരിൽ നിന്നും ബൗദ്ധിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരിൽ നിന്നും അവയവങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ വിദേശികൾക്ക് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. അവയവക്കടത്ത് തടയുന്നതിനായി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളും നിയമം കർശനമാക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദേശികൾക്ക് അവയവം നൽകുന്നതിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനധികൃത പണമിടപാടുകൾ തടയാൻ സഹായിക്കും. അതേസമയം, മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനും പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം പലപ്പോഴും അവയവങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വതന്ത്ര ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കാൻ പുതിയ ബിൽ അനുമതി നൽകുന്നു. ഇത് അവയവദാന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
Also Read: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ; കാവേരി വിഷയത്തിൽ നിർണായക ചർച്ച