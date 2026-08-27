ETV Bharat / bharat

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ സ്വകാര്യ ബസും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഏഴ് മരണം; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

വിജയവാഡയിൽ നിന്ന് തിരുപ്പതിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ട്രാവൽസ് ബസ് യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു

BUS ACCIDENT Andhra Pradesh bus hit auto rickshaw BUS ACCIDENT several dead
From the accident spot (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 7:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പൽനാട് ജില്ലയിൽ സ്വകാര്യ ബസും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. നാല് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ചിലക്കലൂരിപേട്ട ക്രോസ് റോഡിന് സമീപമാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തകർന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ
വിജയവാഡയിൽ നിന്ന് തിരുപ്പതിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ട്രാവൽസ് ബസ് യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ പൂർണമായും തകർന്നു. അപകടസമയത്ത് 15 പേരാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ നാല് പേർ സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവരെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രണ്ട് പേർ ഗുണ്ടൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ഒരാൾ ചിലക്കലൂരിപേട്ട സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും വച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. അമിതവേഗതയിലായിരുന്ന ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പുലർച്ചെയായതിനാൽ റോഡിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു.

വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പ്രദേശവാസികളാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി. തകർന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പലരെയും പുറത്തെടുത്തത്. ദേശീയപാതയിൽ നടന്ന ഈ അപകടം ഏറെ നേരം ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും കാരണമായി.

നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി വിയോഗം
ചിലക്കലൂരിപേട്ട മണ്ഡലത്തിലെ വേലൂരു ഗ്രാമവാസികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബാപട്ല ജില്ലയിലെ കൊണ്ടമഞ്ചുലൂരിൽ നടന്ന ഒരു ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവർ. ബൊന്ത ബാബു (62), ബൊന്ത മണമ്മ (55), സമ്പൂർണമ്മ (70), ലക്ഷ്മമ്മ (75), ഗംഗമ്മ (50), ചൗട്ടുപ്പള്ളി സുവർത്ത (45), മറിയമ്മ (45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഏഴ് പേർ ഒന്നിച്ച് മരിച്ചതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് വേലൂരു നിവാസികൾ. സന്തോഷത്തോടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയവർ ജീവനില്ലാതെ തിരിച്ചെത്തിയത് ഗ്രാമത്തെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിലാപം കണ്ടുനിൽക്കുന്നവരിൽ വലിയ നൊമ്പരമുണ്ടാക്കി. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ നിരവധി പേരാണ് ആശുപത്രി പരിസരത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻതന്നെ ഗുണ്ടൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിൽ ചിലരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം.

കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസ് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് റോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. തുടർന്ന് ഗതാഗതം പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ല ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ദേശീയപാതയിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Also Read: നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ പാഞ്ഞെത്തി; കാല്‍നട യാത്രികരെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു, ഒരു മരണം

TAGGED:

BUS ACCIDENT
ANDHRA PRADESH
BUS HIT AUTO RICKSHAW
BUS ACCIDENT SEVERAL DEAD
PALNADU FATAL ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.