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കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളുമായി ഒത്തുകളി; പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം

ബുച്ചിറെഡ്ഡിപാളയം മണ്ഡലത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫിസറായ എൻ. ശ്രീഹരിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായത്

SREE HARI MURDER CASE 23 COPS TRASFERRED AP BUCHIREDDYPALEM POLICE STATION BUCHIREDDYPALEM COPS TRANSFERRED
Buchireddypalem Police Station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 12:15 PM IST

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അമരാവതി: കൊലപാതക കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തുകയും പ്രതികളുമായി ഒത്തുകളിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീ പോറ്റി ശ്രീരാമുലു നെല്ലൂർ ജില്ലയിലുള്ള ബുച്ചിറെഡ്ഡിപാളയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ 23 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

നടപടി ഉന്നതതല ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന്
ഗുണ്ടൂർ റേഞ്ച് ഐ.ജി സർവശ്രേഷ്ഠ ത്രിപാഠിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ (സി.ഐ) മാതംഗി ശ്രീനിവാസ റാവുവിനെ വേക്കൻസി റിസർവിലേക്ക് (വി.ആർ) മാറ്റി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റേഷനിലെ ബാക്കിയുള്ള 22 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്ഥലംമാറ്റിക്കൊണ്ട് ജില്ലാ എസ്.പി അജിത വെജെൻഡ്‌ല സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തത്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എസ്.ഐ) സന്തോഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയെ എസ്.പിയുടെ ഓഫിസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ പൊലീസുകാർക്കെതിരെയും നടപടി വരുന്നത് സേനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

മരണത്തിലെ ദുരൂഹത
ബുച്ചിറെഡ്ഡിപാളയം മണ്ഡലത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫിസറായ എൻ. ശ്രീഹരിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 15നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ശ്രീഹരിയെ ഭാര്യാസഹോദരനായ ഹരികൃഷ്ണ ഒരു കാറിൽ പെഞ്ചലകോണയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അവിടെനിന്നും മടങ്ങിവരുന്ന വഴിയാണ് ശ്രീഹരി മരിക്കുന്നത്. ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്ന വിവരം. എന്നാൽ മൃതദേഹത്തിൽ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ പരിക്കുകൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് സി.ഐ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ സംശയമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ തയാറായില്ല.

കൊലപാതകം തെളിയുന്നു
തുടർന്ന് ജൂലൈ ആറിന് ശ്രീഹരിയുടെ ഭാര്യ ലാവണ്യ പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസസ് റിഡ്രസൽ സിസ്റ്റം (പി.ജി.ആർ.എസ്) വഴി ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും കൊലപാതകമാണെന്നും ആരോപിച്ച് പരാതി നൽകി. ഈ പരാതിയിൽ ഇടപെട്ട എസ്.പി അജിത, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ ഡി.എസ്.പി ഘട്ടമനേനി ശ്രീനിവാസ റാവുവിന് നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. ഡി.എസ്.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. നായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് കുത്തിവച്ചാണ് ഭാര്യാസഹോദരനായ ഹരികൃഷ്ണ ശ്രീഹരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

പൊലീസിൻ്റെ ഒത്തുകളി
ഈ കൊലപാതക വിവരം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ സി.ഐ പ്രതിയുമായി ഒത്തുകളിക്കുകയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. കൊലപാതക കേസിന് പുറമെ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൊലീസ് കൂട്ടുനിന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മത്സ്യക്കുളങ്ങളിൽ കോഴിമാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതിരുന്നതും, അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചതും എസ്.പിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ബുച്ചിറെഡ്ഡിപാളയം പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ എം.എൽ.എ പ്രശാന്തി റെഡ്ഡി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിതയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശന നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ അപൂർവമായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ പൊലീസിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

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SREE HARI MURDER CASE
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