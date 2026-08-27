ആന്ധ്രാ മദ്യ കുംഭകോണം; അന്വേഷിക്കാൻ ആദായനികുതി വകുപ്പും
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും (എസ്ഐടി) എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : August 27, 2026 at 1:40 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മദ്യ കുംഭകോണത്തിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ അന്വേഷണം.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും (എസ്ഐടി) എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ് ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന ഈ അഴിമതിയിൽ മുൻ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മദ്യ വിതരണത്തിനുള്ള ടെൻഡറുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് സർക്കാരിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയത്.
പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി
വൈഎസ്ആർസിപി നേതാക്കൾ കുംഭകോണത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴിയും സങ്കീർണമായ ഇടപാടുകളിലൂടെയും ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിയതായി എസ്ഐടിയുടെയും ഇഡിയുടെയും അന്വേഷണത്തിൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും ഒഴുക്കും കണ്ടെത്താൻ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിൽ വച്ച് എസ്ഐടി, ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പണം എവിടേക്കാണ് പോയത് എന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അവർ ശേഖരിച്ചു.
ഷെൽ കമ്പനികളും ബിനാമി ഇടപാടുകളും
ഫണ്ട് വകമാറ്റാൻ ഏതൊക്കെ കമ്പനികളും അക്കൗണ്ടുകളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, പണം ആദ്യം എവിടേക്കാണ് മാറ്റിയത്, പിന്നീട് വിദേശത്തേക്കും ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എങ്ങനെയാണ് പണം കൈമാറിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമായും ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. പ്രതികൾ, ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഷെൽ കമ്പനികൾ, അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, കുംഭകോണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികൾ എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അവർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
3,500 കോടിയുടെ കോഴ
മദ്യ കുംഭകോണത്തിൽ വൈഎസ്ആർസിപി നേതാക്കൾ 3,500 കോടി രൂപ കോഴയായി കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെയും ഇഡിയുടെയും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. ഈ തുക വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ വകമാറ്റിയതായും കണ്ടെത്തി. ഇതിനായി നൂറുകണക്കിന് ഷെൽ കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കുകയും വലിയ തോതിൽ വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലും വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ദുബായിലേക്ക് ഹവാല ഇടപാട്
അന്നത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി കുംഭകോണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച രാജ് കെ.സി റെഡ്ഡിയുടെ പ്രധാന കൂട്ടാളിയായ തുകേകുല ഈശ്വർ കിരൺ കുമാർ റെഡ്ഡിയാണ് ഷെൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഇവർ ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപ ദുബായിലേക്ക് കടത്തുകയും അവിടെയും കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഈ ഇടപാടുകളെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നത്.
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മദ്യ നിർമാണ ശാലകളിൽ നിന്നും വിതരണ കമ്പനികളിൽ നിന്നും കോഴയായി വാങ്ങിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ്, വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകളിലൂടെ ഫണ്ട് വകമാറ്റൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ബിനാമികളെക്കുറിച്ചും ഷെൽ കമ്പനികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.
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