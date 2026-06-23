ആന്ധ്രാ മദ്യനയ അഴിമതി: കുരുക്കായി കീറിയ നോട്ട്; ഹവാല ഇടപാടിൽ ഇഡി അന്വേഷണം
ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വൻതോതിൽ പണം കൈമാറുന്ന ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കാണ് കീറിയ കറൻസി നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
Published : June 23, 2026 at 2:07 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ 195 കോടിയുടെ മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ലഭിച്ചത് നിർണായക തെളിവുകൾ. പ്രതിയുടെ വീട്ടിലെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഫോൺ നമ്പറും കീറിയ കറൻസി നോട്ടിൻ്റെ ചിത്രവും ഹവാല ഇടപാടുകളുടെ ചുരുളഴിക്കുകയാണ്. ഈ നിർണായക തെളിവുകൾ വൻകിട അഴിമതിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എപിഎസ്ബിസിഎൽ) ഡിപ്പോകളിൽനിന്ന് ചില്ലറ വിൽപനശാലകളിലേക്ക് മദ്യം വിതരണം ചെയ്തതിലെ വൻ അഴിമതിയാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്. കേസിൽ എപിഎസ്ബിസിഎൽ മുൻ എംഡി വാസുദേവ റെഡ്ഡി, വൈഎസ്ആർസിപി ഭരണകാലത്ത് മദ്യ ഇടപാടുകളിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച രാജ് കേസിറെഡ്ഡി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുൻ മന്ത്രി കരുമുരി നാഗേശ്വര റാവുവിൻ്റെ മകൻ സുനിൽ കുമാർ എന്നിവരെ അന്വേഷണ ഏജൻസി നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നാഗേശ്വര റാവുവിൻ്റെയും സുനിൽ കുമാറിൻ്റെയും വീടുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പിടിച്ചെടുത്ത ഫോണിൽനിന്ന് കീറിയ കറൻസി നോട്ടിൻ്റെ ചിത്രം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ ചിത്രം ഒരു പ്രത്യേക നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഹവാല ഇടപാടും കറൻസി നോട്ടും
ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വൻതോതിൽ പണം കൈമാറുന്ന ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കാണ് കീറിയ കറൻസി നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹൈദരാബാദിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ പ്രാദേശിക ഹവാല ഏജൻ്റിനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. പണം കൈമാറുമ്പോൾ ഏജൻ്റ് നൽകുന്ന കീറിയ നോട്ടിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം മുംബൈയിലുള്ള കൂട്ടാളിക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കും. ഈ ചിത്രം മുംബൈയിലെ ഹവാല ഏജൻ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെനിന്ന് പണം ലഭിക്കുന്നത്. തികച്ചും അനൗദ്യോഗികമായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം ഇടപാടുകളിലൂടെയാണ് അഴിമതിപ്പണം വൻതോതിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
195 കോടിയുടെ അഴിമതി
വൈഎസ്ആർസിപി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സിഗ്മ സപ്ലൈ ചെയിൻ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, പ്രസാദ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നീ കമ്പനികൾക്കാണ് 195 കോടി രൂപയുടെ മദ്യവിതരണ കരാർ ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ സിഗ്മ കമ്പനിയിൽനിന്ന് വള്ളു സന്ദീപിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സുദർശൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് ഉപകരാർ നൽകി. സിഗ്മയിൽനിന്ന് സുദർശൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലേക്കും തുടർന്ന് സുനിൽ കുമാറിലേക്കും പണം എത്തിയതായാണ് വിവരം. ഈ തുക സുനിൽ കുമാർ ഹവാല വഴി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനും സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി നേരത്തെ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സുനിൽ കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് ലഭിച്ച കറൻസി നോട്ടിൻ്റെ ചിത്രം നിർണായക തെളിവായി മാറി.
അഴിമതിയിലൂടെ ലഭിച്ച പണം എവിടേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇഡി. കറൻസി നോട്ടിൻ്റെ ചിത്രം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുൻ മന്ത്രി കരുമുരി നാഗേശ്വര റാവുവിനോട് ഈ മാസം 23ന് ഹാജരാകാൻ ഇഡി നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച അദ്ദേഹം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരായേക്കും.
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