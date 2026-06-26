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മരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാരിയായി; യുഎസ് പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിനാലുകാരി മഹാലക്ഷ്‌മണാമ്മ

ഭർത്താവ് നാഗഭൂഷണത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് മഹാലക്ഷ്‌ണമാമ്മ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റായ മകൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച അവർ 2000 ജൂലൈ 27-ന് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു.

US CITIZENSHIP CITIZENSHIP RULES PATRIOTISM NONAGENARIAN WOMAN
കെ. മഹാലക്ഷ്‌മമ്മ (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 26, 2026 at 4:46 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകൾ സ്വന്തം നാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ ചെലവഴിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ 94കാരിയായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിനി അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവർ ആരംഭിച്ചു. ബാപട്‌ല ജില്ലയിലെ ചിന്തഗുംപാല ഗ്രാമം സ്വദേശിനിയായ കെ. മഹാലക്ഷ്‌മണാമ്മയുടെ ഈ തീരുമാനം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ജില്ലാ കളക്‌ടർ വി. വിനോദ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലാണ് മഹാലക്ഷ്‌മാമ്മ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടുള്ള കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ താമസിച്ചിരുന്ന അവർ, ജീവിതാവസാനം സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിൽ കഴിയുകയും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ നടക്കുകയും വേണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്.

ഭർത്താവ് നാഗഭൂഷണത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് മഹാലക്ഷ്‌ണമാമ്മ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റായ മകൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച അവർ 2000 ജൂലൈ 27-ന് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു. വർഷങ്ങളോളം അമേരിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം 2018-ൽ കുടുംബസമേതം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. നിലവിൽ മകൻ കൊണ്ട്രുഗുണ്ട കെ. പി. പിച്ചയ്യ ഗുണ്ടൂരിലെ എൻആർഐ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. കുടുംബം ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

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ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി ജൂൺ 1 ന് മഹാലക്ഷ്‌മാമ്മ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെയും സമീപിച്ച് പൗരത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥന നൽകി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്.

ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വീണ്ടെടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടുള്ള വിശ്വസ്‌തത പ്രഖ്യാപിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്നാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ മഹാലക്ഷ്‌മാമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ കേൾവിശക്തി പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ തെലുങ്കിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. മകൻ തെലുങ്കിൽ വായിച്ചുകൊടുത്ത സത്യപ്രതിജ്ഞ മഹാലക്ഷ്മമ്മ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്നും അവർ ചടങ്ങിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

സത്യപ്രതിജ്ഞ പൂർത്തിയായതോടെ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളായ ഫോം III, ഫോം VII എന്നിവയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഒപ്പുവെച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ഇനി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നതും ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതുമായ അന്തിമ തീരുമാനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെതായിരിക്കുമെന്ന് കളക്‌ടർ വ്യക്തമാക്കി.

അപേക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അപേക്ഷകനെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ സാക്ഷ്യപത്രവും ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇത് മഹാലക്ഷ്മമ്മയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് നൽകിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അന്വേഷണത്തിനിടെ മഹാലക്ഷ്‌മാമ്മ തൻ്റെ വാർധക്യകാലം ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറുകയും തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ മഹാലക്ഷ്മമ്മയെ അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജന്മനാടിനോടുള്ള ആത്മബന്ധവും മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഒരിക്കലും മായുന്നില്ലെന്നതിന് മഹാലക്ഷ്മമ്മയുടെ തീരുമാനം ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണമാണെന്ന് പലരും വിലയിരുത്തുന്നു.

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