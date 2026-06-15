ജാതിയോ മതമോ പണമോ വേണ്ട, ആർക്കും വന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാം; അദ്ഭുതമായി ഒരു വീട്
ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ പ്രത്യേക അനുമതിയോ നിയമങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല. വിശക്കുന്ന ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാം
Published : June 15, 2026 at 12:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ബന്ധങ്ങൾ വെറും യാന്ത്രികമായി മാറുന്ന കാലമാണിത്. എന്നാൽ വിശക്കുന്നവന് മുന്നിൽ ജാതിയോ മതമോ പണമോ ചോദിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുന്ന ഒരു അദ്ഭുത വീടുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ വിശപ്പകറ്റിയ കോത്തപ്പേട്ടിലെ 'അന്ദരി ഇല്ലു' അഥവാ എല്ലാവരുടെയും വീട് എന്ന ഈ സ്നേഹാലയം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമായി മാറുകയാണ്.
നിയമങ്ങളില്ലാത്ത സ്നേഹാലയം
ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ പ്രത്യേക അനുമതിയോ നിയമങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല. വിശക്കുന്ന ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലഭ്യമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശപ്പകറ്റാം. നഗരത്തിൽ പുതുതായി എത്തിയവർക്കും താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തവർക്കും മാനസിക സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ വീട് വലിയൊരാശ്വാസമാണ്.
പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുമാണ് ഈ വീടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുന്നവർ തന്നെയാണ് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതും എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. രാവിലെ ആറു മുതൽ രാത്രി 12 വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം. എന്നാൽ രാത്രി തങ്ങാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല.
വിമർശനത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന ആശയം
ഡോക്ടർ സൂര്യപ്രകാശിൻ്റെ നിരന്തരമായ പ്രയത്നവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ് ഈ സേവനത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. 1999 ജനുവരിയിലാണ് ഈ ആശയത്തിൻ്റെ വിത്ത് പാകിയത്. തായ്ലൻഡിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം പങ്കിടാൻ അറിയില്ല എന്ന് ഒരു വിദേശി പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ആ വിമർശനത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട് എന്ന ആശയം ജനിച്ചതെന്ന് ഡോക്ടർ സൂര്യപ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം കാത്തലിക് ഹെൽത്ത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ജോലി രാജിവച്ച് ലൈഫ് ഹെൽത്ത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. ഒഡീഷയിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരിതബാധിതരെ സേവിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കിടയിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവും അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി അത് നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബനാന ഹെൽത്ത് പോയിൻ്റ് ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് 2001 നവംബറിൽ ഇത് ദിവസവും ചെയ്യാമെന്ന ചിന്തയിൽ ആരതിപണ്ടു തോപുപു ബണ്ടി എന്ന പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം തുടർച്ചയായാണ് 2006 ജൂൺ 15ന് അന്ദരി ഇല്ലു എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത്.
ആശ്വാസമായി അന്ദരി ഇല്ലു
തൊഴിൽരഹിതർ, ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയായവർ, കടക്കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടവർ, ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. പ്രതിദിനം 50 പേർ വരെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കോളജുകൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് 100 ആയി ഉയരും.
ശരാശരി 5000 രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവായി വരുന്നത്. യാതൊരു ലാഭേച്ഛയുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയൊരു തണലാണ്. അന്നദാനത്തിനൊപ്പം മനുഷ്യർക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയായി ഈ വീട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 20 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും യാതൊരു മുടക്കവുമില്ലാതെ ഈ സ്നേഹാലയം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
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